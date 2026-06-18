Apple definitivně pohřbívá legendární produkt. Po téměř dvou dekádách přestane fungovat s novým macOS

Pokud doma stále používáte AirPort Time Capsule, máme pro vás nepříjemnou zprávu. Apple se totiž v macOS 27 Golden Gate definitivně loučí s technologií, na které tento produkt stojí, což v praxi znamená konec podpory zálohování přes Time Machine na všech modelech Time Capsule. Pro mnoho dlouholetých fanoušků Applu tak končí jedna éra.
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Time Capsule se poprvé představila v roce 2008 a šlo o poměrně unikátní zařízení. Apple tehdy spojil Wi-Fi router s úložištěm pro automatické zálohování Maců přes Time Machine. Stačilo jej zapojit do sítě a počítač se zálohoval prakticky sám. V době, kdy cloudová úložiště nebyla zdaleka tak rozšířená jako dnes, šlo o velmi elegantní řešení.
Problém je v tom, že Time Capsule využívá starý protokol AFP (Apple Filing Protocol), jehož historie sahá až do 80. let minulého století. Apple jej sice postupně odsouval na vedlejší kolej už od roku 2013 ve prospěch modernějšího SMB, nicméně až doposud si zachovával alespoň základní kompatibilitu. S macOS 27 Golden Gate však AFP z operačního systému mizí úplně. Výsledkem je, že všechny modely AirPort Time Capsule přestanou po aktualizaci na macOS 27 fungovat jako cílové úložiště pro Time Machine. Nový systém totiž vyžaduje SMBv2 nebo SMBv3 a zároveň přísnější bezpečnostní standardy, které starý hardware jednoduše nesplňuje.
Dobrou zprávou je alespoň to, že komunita už přišla s možným řešením. Microsoftí vývojář James Chang vytvořil projekt TimeCapsuleSMB, který umožňuje do Time Capsule doplnit moderní podporu SMB3 a používat zařízení i nadále. Nejde však o oficiální řešení od Applu a jeho dlouhodobá spolehlivost zatím nebyla ve větším měřítku ověřena.
Pro většinu uživatelů tak bude nejjednodušší cestou přechod na externí disk nebo moderní NAS server podporující aktuální verze SMB. Pokud však doma stále máte Time Capsule, která po letech bez problémů funguje, je to další připomínka toho, jak rychle se Apple v posledních letech zbavuje starších technologií. Po konci AirPort routerů a podpoře Intel Maců tak nyní přichází řada i na jednu z nejzajímavějších síťových krabiček, které kdy nesly nakousnuté jablko ve znaku.