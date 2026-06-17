Apple spouští novou výzvu pro Apple Watch. Speciální odznak získáte už za 10 minut

Apple pokračuje ve své tradici speciálních fitness výzev pro majitele Apple Watch. Jen několik týdnů po letošní výzvě ke Světovému dni běhu oznámila společnost další časově omezenou akci, která tentokrát potěší především příznivce klidnějšího pohybu. Už 21. června si totiž budou moci uživatelé hodinek od Applu odemknout speciální odznak věnovaný Mezinárodnímu dni jógy. Dobrou zprávou je, že tentokrát Apple nastavil podmínky velmi benevolentně. Zatímco některé starší výzvy vyžadovaly delší aktivitu nebo vyšší výkony, letos stačí skutečně minimum.
Pro získání letošního odznaku bude potřeba 21. června zaznamenat alespoň desetiminutový jógový trénink. Nezáleží přitom na tom, zda využijete aplikaci Cvičení přímo v Apple Watch, Apple Fitness+ nebo některou z aplikací třetích stran, která zapisuje cvičení do aplikace Zdraví. Důležité je pouze to, aby byl trénink veden jako jóga. Apple ve výzvě používá slogan „Sdílejte svou praxi s planetou“ a stejně jako v minulých letech chce motivovat uživatele k vyzkoušení aktivity, kterou běžně třeba ani nepraktikují.
Fotogalerie
Odměnou nebude jen další virtuální trofej do sbírky. Uživatelé, kteří výzvu úspěšně dokončí, získají také sadu animovaných samolepek s jógovou tematikou pro aplikaci Zprávy. Ty Apple tradičně připravuje ke všem významnějším fitness výzvám. Právě sbírání limitovaných odznaků se v posledních letech stalo mezi majiteli Apple Watch překvapivě populární záležitostí. Na sociálních sítích i Redditu existují celé komunity uživatelů, kteří se snaží získat každou speciální výzvu a doplnit si tak svou kolekci ocenění. Někteří dokonce litovali, když Apple v roce 2025 jógovou výzvu vůbec nevypsal.
Jak si dát pozor na jednu častou chybu
Pokud plánujete využít některou z externích fitness aplikací, vyplatí se zkontrolovat, jak aktivitu do systému zapisuje. V minulosti si někteří uživatelé stěžovali například na to, že některé jógové lekce byly do aplikace Zdraví uloženy jako „Cross Training“ místo „Yoga“, a odznak se jim proto nepřipsal. Nejjistější cestou proto zůstává použití přímo aplikace Cvičení na Apple Watch a výběr tréninku Jóga.
Apple během roku pravidelně pořádá několik tematických fitness výzev. Letos už proběhla například výzva ke Světovému dni běhu a tradičně se očekává také srpnová výzva věnovaná národním parkům. Mezinárodní den jógy je tak další příležitostí, jak si rozšířit sbírku odznaků a současně udělat něco pro své zdraví. Pokud tedy vlastníte Apple Watch a rádi sbíráte speciální ocenění, poznamenejte si datum 21. června. Tentokrát vám k novému odznaku postačí pouhých deset minut pohybu.