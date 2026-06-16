Hledáte ke Dni otců dárek, který neskončí v šuplíku? WELOCK zlevnil své chytré zámky až o 63 €

Komerční sdělení: Vybrat dárek ke Dni otců není zrovna jednoduchý úkol. Většina z nás už má za sebou roky nakupování ponožek, kosmetických sad, lahví alkoholu nebo různých drobností, které sice potěší, ale po pár dnech na ně většinou padá prach. Pokud letos hledáte něco, co bude mít skutečný přínos každý den, možná stojí za pozornost WELOCK International Father’s Day Festival, v rámci kterého výrobce chytrých zámků nabízí výrazné slevy na své nejprodávanější produkty.
Společnost navíc navazuje na úspěšný WELOCK Mother’s Day Festival, který se setkal s velmi pozitivní odezvou zákazníků po celé Evropě. Nyní přichází podobná akce zaměřená na Den otců a přináší slevy až 63 €, dopravu zdarma z evropských a britských skladů, 30denní garanci vrácení peněz, dvouletou bezstarostnou záruku a také doživotní zákaznickou podporu.
Velkou výhodou letošní kampaně je i to, že na stránkách akce nenajdete pouze produktové fotografie z katalogu. Součástí prezentace jsou také skutečné fotografie instalací od reálných zákazníků, díky kterým si lze mnohem lépe představit, jak zámky vypadají přímo na dveřích rodinných domů, bytů nebo rekreačních objektů.
Kdo je vlastně WELOCK?
WELOCK je globální průkopník v oblasti chytrých zámků a biometrických bezpečnostních systémů. Firma je považována za prvního inovátora, který dokázal integrovat pokročilé rozpoznávání otisků prstů přímo do zámkových cylindrických vložek. Díky tomu nabízí řešení, která spojují vysokou úroveň zabezpečení s maximálním komfortem používání.
Zatímco ještě před několika lety byly chytré zámky spíše výsadou technologických nadšenců, dnes se stále častěji objevují v běžných domácnostech, nájemních bytech i u provozovatelů krátkodobých pronájmů.
WELOCK Smart Lock za pouhých 119 €
Jednou z hlavních hvězd letošní akce je základní model WELOCK Smart Lock. Po použití slevového kódu VD50 lze jeho cenu snížit na pouhých 119 €, přičemž úspora dosahuje až 63 €.
Právě tento model představuje ideální vstup do světa chytrého zabezpečení. Umožňuje pohodlné odemykání bez klíče a výrazně zjednodušuje každodenní přístup do domácnosti. Pokud se vám někdy stalo, že jste hledali klíče po kapsách, v tašce nebo jste je dokonce zapomněli doma, přesně tento typ produktu vám podobné situace dokáže eliminovat.
WELOCK U81 pro náročnější uživatele
Pokud hledáte ještě pokročilejší řešení, stojí za pozornost model U81. Ten je během akce dostupný za 189 € po zadání kódu VD60 a zákazníci mohou ušetřit až 50 €.
Model U81 cílí především na uživatele, kteří chtějí mít přístup ke svému domovu pod maximální kontrolou. Hodí se jak pro rodinné domy, tak pro menší firmy nebo kanceláře. Díky moderním funkcím nabízí vysokou úroveň flexibility při správě přístupových oprávnění.
SECBN51 jako ideální kompromis
Dalším zajímavým produktem je WELOCK SECBN51. I zde lze využít slevový kód VD60 a výsledná cena se dostává na velmi atraktivních 129 €.
Tento model představuje výborný kompromis mezi cenou a výbavou. Je proto vhodný pro zákazníky, kteří chtějí vstoupit do světa chytrých zámků bez nutnosti investovat vyšší částky. Zároveň nabízí všechny hlavní výhody bezklíčového přístupu, které si uživatelé moderních domácností stále více oblíbili.
TOUCA51 myslí na jednoduchost
Model TOUCA51 patří mezi další produkty zařazené do akce International Father’s Day Festival. Po zadání kupónu VD50 vychází na 119 €.
Jeho předností je především jednoduché používání a rychlá instalace. Právě díky tomu může být zajímavou volbou pro uživatele, kteří chtějí modernizovat zabezpečení svého domova bez složitých úprav dveří nebo nutnosti volat odbornou montážní firmu.
Nezapomnělo se ani na chytrý Keybox
Součástí akce není pouze nabídka chytrých zámků. Se slevou lze pořídit také WELOCK Smart Keybox, jehož cena po použití kódu VD40 klesá na 119 €.
Chytré schránky na klíče si získávají oblibu zejména mezi majiteli rekreačních objektů, apartmánů a krátkodobých pronájmů. Umožňují totiž bezpečné předání klíčů bez osobního kontaktu, což výrazně usnadňuje správu nemovitostí.
Pro koho se chytré zámky hodí?
Přestože si mnoho lidí spojuje chytré zámky především s moderními rodinnými domy, jejich využití je výrazně širší. Skvělým příkladem jsou krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Majitelé apartmánů často řeší předávání klíčů hostům, což bývá časově náročné a komplikované zejména při pozdních příjezdech. Chytrý zámek umožňuje vytvořit časově omezený přístupový kód, díky kterému se hosté mohou ubytovat sami bez nutnosti osobního setkání.
Velké výhody přinášejí chytré zámky také běžným rodinám. Děti nemusí nosit klíče, které mohou ztratit, a starší členové domácnosti získávají pohodlnější způsob vstupu bez nutnosti manipulace s klasickou vložkou. Každý člen domácnosti může využívat vlastní způsob přístupu a některé funkce navíc umožňují sledovat historii vstupů, což přináší větší přehled o tom, kdo a kdy přišel domů.
Zajímavým řešením jsou chytré zámky také pro správce nájemních nemovitostí. Při změně nájemníků totiž často odpadá nutnost měnit vložku nebo vyrábět nové klíče. Přístupová oprávnění lze jednoduše upravit a spravovat digitálně, což šetří čas i náklady.
Praktické využití najdou chytré zámky rovněž při doručování zásilek nebo návštěvách servisních techniků. Majitel může vytvořit dočasný přístup pouze na konkrétní časový úsek a následně jej deaktivovat. Není tak nutné předávat fyzické klíče nebo být osobně přítomen.
Pokud tedy letos hledáte dárek ke Dni otců, který nebude jen další položkou na poličce, ale skutečně usnadní každodenní život, může být WELOCK International Father’s Day Festival zajímavou inspirací. Vedle výrazných slev totiž získáte i dopravu zdarma z evropských a britských skladů, 30denní možnost vrácení peněz, dvouletou bezstarostnou záruku a doživotní zákaznickou podporu. A právě kombinace moderních technologií, praktičnosti a dlouhodobé využitelnosti dělá z chytrých zámků dárek, který může dělat radost každý den.