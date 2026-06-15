Běžný smrtelník má smůlu. Apple stvořil vzácný řemínek pro Apple Watch, který si v obchodě nikdy nekoupíte

Apple za poslední roky představil desítky různých řemínků pro Apple Watch. Některé se prodávaly jen omezenou dobu, jiné vznikly ve spolupráci s módními značkami a několik z nich se stalo mezi sběrateli doslova kultovními kousky. Čas od času však vznikne i řemínek, který se do běžného prodeje vůbec nedostane. Přesně to je případ letošní novinky spojené s interní výzvou Close Your Rings. Na internetu se totiž objevily fotografie speciálního řemínku, který Apple připravil pro zaměstnance účastnící se tradiční firemní fitness výzvy. Letos je navíc celá akce výjimečná tím, že slaví své desáté výročí.
Inspirace aktivními kroužky je nepřehlédnutelná
Nový řemínek vychází z oblíbeného provedení Sport Loop a na první pohled působí poměrně nenápadně. Základ tvoří černá barva, kterou však doplňují výrazné barevné prvky inspirované známými kroužky Aktivity v Apple Watch. Barvy symbolizují jednotlivé cíle Pohyb, Cvičení a Stání, které už deset let patří mezi nejvýraznější součásti fitness filozofie Applu. Právě uzavírání těchto kroužků se postupně stalo pro mnoho uživatelů každodenní motivací k pohybu a zdravějšímu životnímu stylu. Součástí odměny je kromě samotného řemínku také speciální smaltovaný odznak připomínající desetileté výročí interní výzvy.
Fotogalerie
Právě omezená dostupnost dělá z podobných řemínků mezi fanoušky Applu poměrně vyhledávané sběratelské předměty. Apple je totiž nerozdává zákazníkům ani je nezařazuje do běžného prodeje. Získat je mohou pouze zaměstnanci společnosti, kteří se interní výzvy účastní. To zároveň znamená, že se čas od času objeví pouze na aukčních serverech nebo mezi soukromými sběrateli. Starší generace řemínků Close Your Rings se v minulosti prodávaly za výrazně vyšší ceny, než za kolik se běžně prodávají standardní řemínky Apple Watch. O jejich existenci přitom řada uživatelů ani netuší.
Deset let jedné z nejúspěšnějších funkcí Apple Watch
Je zajímavé sledovat, jak velkou roli dnes mají kroužky Aktivity v celém ekosystému Apple Watch. Když Apple tuto funkci představil, šlo o relativně jednoduchý způsob motivace k pohybu. Dnes jsou právě kroužky jedním z hlavních symbolů hodinek a pro mnoho uživatelů představují každodenní rutinu. Není proto překvapením, že Apple věnoval desátému výročí této myšlenky speciální pozornost. A přestože si nový řemínek většina majitelů Apple Watch pravděpodobně nikdy nekoupí, ukazuje, jak důležitou součástí identity hodinek se během poslední dekády uzavírání kroužků stalo.