Zloději mají utrum. Apple se spojil s policií a masivně likviduje byznys s ukradenými iPhone

Krádeže iPhonů patří v posledních letech k velkým problémům zejména ve velkých městech. Stačí chvíle nepozornosti, projíždějící zloděj na elektrokole nebo skútru a telefon za desítky tisíc korun je pryč. Právě proti tomuto typu kriminality se nyní Apple rozhodl výrazněji zasáhnout a spojil síly s londýnskou policií. Spolupráce mezi Applem a londýnskou Metropolitní policií přitom běží už delší dobu, nyní však její zástupci poprvé odhalili konkrétní výsledky. Hlavním cílem je udělat z ukradených iPhonů co nejméně atraktivní zboží pro překupníky a organizované gangy.
Zloději mají stále větší problém
Apple v posledních letech představil řadu bezpečnostních funkcí, které mají ukradené iPhony znehodnotit. Mezi nejdůležitější patří Activation Lock a novější Stolen Device Protection. Tyto technologie brání zlodějům v jednoduchém resetování zařízení, jeho opětovné aktivaci nebo přístupu k citlivým datům uživatele.
Nově si Apple s policií vyměňuje data o tom, co se děje s ukradenými telefony po jejich odcizení. Díky tomu získává lepší přehled o tom, zda se podaří zařízení znovu aktivovat, kam putují a jaké metody zločinci používají. Právě tato data pomohla Applu identifikovat a zablokovat nelegální software, který dokázal některé odcizené iPhony obejít a uvést je zpět do provozu.
Podle šéfa londýnské policie Marka Rowleyho se situace začíná výrazně měnit. Zatímco dříve se většina ukradených telefonů nakonec znovu objevila na trhu, dnes se daří velkou část z nich zablokovat natolik, že ztrácejí pro zloděje svou hodnotu.
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Krádeží výrazně ubývá
Statistiky naznačují, že kombinace policejních zásahů a lepšího zabezpečení skutečně funguje. Za poslední rok klesl počet krádeží telefonů v Londýně o 18 %. V samotném Westminsteru, který patří mezi nejpostiženější části města, hlásí policie pokles dokonce o téměř 46 %.
Policie zároveň využívá nové metody sledování pachatelů včetně dronů, speciálních hlídek na elektrokolech nebo pokročilých analytických nástrojů. Velká část ukradených telefonů totiž nekončí v Británii, ale putuje do zahraničí, kde se je organizované skupiny snaží znovu prodat nebo rozebrat na náhradní díly.
Apple navíc podle zákulisních informací pracuje na dalších ochranných funkcích. Nedávno se například objevily zprávy o technologii, která by dokázala rozpoznat vytržení iPhonu z ruky a automaticky zařízení uzamknout ještě dříve, než se k němu zloděj dostane.
Ačkoliv se podobný problém netýká jen Británie, právě Londýn bývá často označován za jedno z evropských center organizovaných krádeží telefonů. Pokud se současná spolupráce Applu a policie osvědčí, není vyloučeno, že podobný model začne firma využívat i v dalších zemích světa.