Apple Watch zase zachránily život! Vysoký tep odhalil nebezpečnou reakci na léky

Britský politický komentátor Stephen Pollard zveřejnil silný příběh o tom, jak mu Apple Watch pomohly odhalit potenciálně smrtelnou komplikaci při léčbě leukémie. Včasné varování na vysoký srdeční tep ho totiž přimělo jednat a možná mu tak zachránilo život.
Pollard, který podstupuje chemoterapii a každý večer užívá kombinaci léků, dostal od praktického lékaře antibiotika kvůli podezření na infekci. Už tu noc se ale jeho stav začal prudce zhoršovat — přidala se silná bolest hlavy, extrémní pocit na zvracení a dezorientace.
Varování hodinek přišlo ve chvíli, kdy byl bezmocný
Během noci si všiml, že mu Apple Watch opakovaně signalizují vysoký srdeční tep, přestože ležel v posteli. Nejprve to připisoval neklidu a bolesti. Ráno ale kontaktoval jiného lékaře, který okamžitě antibiotika vysadil a zdůraznil, že v kombinaci s léčbou leukémie je nikdy neměl dostat. V tu chvíli začal lékař brát varování od hodinek vážně. „Jestli se tep brzy nesníží, může být už pozdě,“ řekl. Pollard musel být sledován každou hodinu a pomocí Apple Watch sám kontroloval, zda se srdeční tep vrací k normálu.
Fotogalerie
Může děkovat svým hodinkám, že je naživu
Naštěstí se vše v dobré obrátilo. „Apple Watch mi možná zachránily život. A minimálně mě uchránily od něčeho velmi vážného“ uzavírá Pollard. Jeho lékař pak dodal: „Poděkuj hodinkám. Možná bys tu jinak nebyl.“ Na závěr Pollard čtenářům doporučuje, aby nosili chytré hodinky nebo jiný fitness tracker. „Můžou vám zachránit život stejně jako mně.“