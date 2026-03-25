Revoluční domácí senzor od Applu má v budoucnu zajistit vaši domácí bezpečnost i komfort

Zdá se, že Apple začíná brát chytrou domácnost opravdu vážně. V posledních měsících jsme totiž hned několikrát slyšeli o přípravách nové Apple TV, HomePodu či speciálního displeje pro ovládání chytré domácnosti, přičemž jen u těchto produktů Apple údajně ani zdaleka nekončí. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž pracuje například i na malém senzoru pro domácí zabezpečení, který má interní označení J450.
Nový senzor by měl cílit hlavně na zvýšení uživatelské bezpečnosti, přičemž sám Apple jej měl dle všeho zprvu vnímat jako jakousi speciální kameru. V průběhu vývoje se však schopnosti tohoto produktu výrazně rozšířily, díky čemuž tak bude mít daleko širší využitelnost. Podle dostupných informací by měl konkrétně senzor nabídnout například rozpoznávání obličejů nebo infračervené senzory pro zjištění, kdo se v místnosti nachází. Jinými slovy, nepůjde jen o to „vidět“, co se doma děje, ale hlavně pochopit kontext.
Zajímavé je i to, že zařízení má být bezdrátové a napájené baterií, takže jeho umístění po bytě nebo domě bude maximálně flexibilní. Apple si totiž údajně představuje, že podobné senzory rozmístíte napříč domácností a ty pak budou spolupracovat s dalšími prvky ekosystému, což by samozřejmě jinak než v případě bezdrátového řešení šlo jen stěží. Ostatně, sám poměrně často coby fanoušek chytré domácnosti narážím na to, že když už chci do domácnosti zařadit nový chytrý produkt, jsem leckdy limitován právě napájením.
Velmi zajímavé je pak to, že Apple senzor nevyvíjí jen s myšlenkou zvýšit uživatelskou bezpečnost, ale chce skrze něj zlepšit i uživatelský komfort jako takový skrze automatizace reagující právě na přítomnost. Senzor by tak mohl například poznat, že jste odešli z místnosti, a automaticky zhasnout světla nebo naopak rozpoznat konkrétního člena domácnosti a pustit mu jeho oblíbenou hudbu. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se chystá jakési pohybové čidlo a senzor přítomnosti „na steroidech“.
Jen u speciálního senzoru však Apple končit rozhodně nechce. Kromě pár produktů výše se totiž v Cupertinu údajně vyvíjí třeba i speciální videozvonek s Face ID a řada dalších domácích vychytávek, které mají Applu pomoci prosadit se na poli chytré domácnosti. Co se pak týče představení, to je sice zatím zřejmě nejasné, upřímně však doufám, že příliš dlouho čekat nebudeme vzhledem k tomu, že zní tyto plány opravdu skvěle.