Největší IPO v historii je tady. Co čekat od akcie SpaceX?

Komerční sdělení: Už tento pátek vstupuje na burzu americká společnost Space Exploration Technologies Corp., známá jako SpaceX. V čele firmy stojí miliardář Elon Musk, který zároveň působí jako CEO. Musk je momentálně nejbohatším člověkem světa s majetkem kolem 800 miliard USD a právě debut SpaceX na burze by ho mohl posunout k prvnímu bilionu. SpaceX při svém vstupu na trh nabídne přibližně 4 % akcií za zhruba 75 miliard USD, což znamená ocenění firmy kolem 1,8 bilionu USD.
Pokud jde o velikost IPO, bude se jednat o největší vstup na burzu v historii. Dosavadní rekord držela společnost Saudi Aramco, která při svém debutu vybrala necelých 30 miliard USD. SpaceX plánuje nabídnout 555 555 555 akcií za cenu 135 USD za kus. Elon Musk si ponechá přibližně 42 % akcií, ale díky akciím třídy B s deseti hlasovacími právy bude mít stále kontrolu nad 82,4 % hlasů ve firmě. SpaceX tak zůstává pod jeho přímým vedením. Pokud si firma udrží tržní kapitalizaci kolem 1,8 bilionu USD, zařadí se mezi osm největších světových firem, těsně za Nvidii, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, TSMC a Broadcom.
SpaceX podnikání dělí do tří hlavních segmentů: konektivita, vesmír a AI. Loni firma utržila 18,7 miliardy USD, což znamená meziroční nárůst o 33,2 %, přesto vykázala ztrátu zhruba 5 miliard USD. Největší segment je konektivita, kam patří například satelity Starlink, který jen za první kvartál vygeneroval 3,3 miliardy USD. Segment vesmír s tržbami 619 milionů USD zahrnuje všechny komerční lety a raketové starty. Poslední segment AI zahrnuje projekty jako xAI, sociální síť X nebo Grok, s tržbami 818 milionů USD, ale s provozní ztrátou 2,5 miliardy USD. Tyto segmenty jsou navzájem úzce propojené – vlastní rakety vynášejí satelity Starlink a zároveň poskytují data pro další služby.
Zdroj: Dokument S-1 SpaceX
SpaceX se však dívá i do budoucna. Firma odhaduje, že cílový trh pro její služby by mohl dosáhnout 28,5 bilionu USD, tedy téměř velikosti amerického HDP. Plány zahrnují vesmírnou turistiku, výrobu a těžbu na orbite, budování datových center ve vesmíru, produkci energie nebo těžbu na asteroidech. Společnost zároveň přiznává, že s těmito plány jsou spojena velká rizika a časový harmonogram je nejistý.
Je důležité mít na paměti, že IPO nových společností bývá často volatilní. Historická data ukazují, že nově uvedené akcie mají v prvních letech po vstupu na burzu tendenci podávat horší výkon než trh jako celek. Pokud zvažujete investici do SpaceX, je proto nezbytné pečlivě prostudovat oficiální dokumenty firmy a zvážit všechny příležitosti i rizika, která tento historický debut přináší. Po IPO budou akcie SpaceX dostupné pro obchodování na platformě XTB, kde si je můžete po registraci prohlédnout a přidat do svého portfolia.
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