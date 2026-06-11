Popřel sám sebe. Apple v tichosti vydal aplikaci, o které tvrdil, že ji nikdy nevytvoří

Když se v posledních letech začaly objevovat služby jako ChatGPT, Gemini nebo Claude, Apple opakovaně naznačoval, že nechce jít stejnou cestou jako konkurence. Zatímco ostatní technologické firmy lákaly uživatele do samostatných AI aplikací, Apple zdůrazňoval, že umělá inteligence má být přirozenou součástí systému a nikoliv dalším místem, které budou lidé muset otevírat.
Právě proto mnohé překvapilo letošní představení Siri AI. Společně s ní totiž Apple ukázal i samostatnou aplikaci, která na první pohled připomíná přesně ten typ AI chatbota, o kterém firma dlouhé měsíce tvrdila, že jej nechce vytvářet. Nabízela se proto logická otázka. Co se změnilo? Podle šéfa softwarového vývoje Craiga Federighiho Apple svůj původní pohled ve skutečnosti nezměnil. Siri má být i nadále především součástí celého systému a má pomáhat přímo v okamžiku, kdy ji uživatel potřebuje. Nová aplikace ale vznikla z jiného důvodu.
Apple si během vývoje uvědomil, že lidé stále častěji vedou s umělou inteligencí delší konverzace, ke kterým se následně vracejí. Chtějí si znovu přečíst předchozí odpovědi, navázat na starší debatu nebo dohledat informace, které jim AI poskytla před několika dny. A právě zde začínalo být čistě systémové pojetí Siri limitující. Nová aplikace tak funguje jako místo, kde si lze historii konverzací uchovat a kdykoliv se k ní vrátit. Namísto jednorázových dotazů typu nastavení budíku nebo spuštění aplikace se Siri AI stále více posouvá směrem k dlouhodobější spolupráci s uživatelem.
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Zároveň je ale zajímavé, že Apple se stále snaží odlišit od konkurence. Zatímco ChatGPT nebo Gemini jsou primárně samostatné služby, Siri AI má fungovat především napříč celým systémem. Uživatel ji může vyvolat z Dynamic Islandu, pomocí bočního tlačítka, přímo v aplikacích nebo prostřednictvím nové samostatné aplikace. Apple tak nechce, aby se Siri stala jen dalším chatbotem mezi desítkami jiných.
Celý krok zároveň ukazuje, jak výrazně se během posledních dvou let proměnil pohled technologických firem na umělou inteligenci. Zatímco původně byly chatboty vnímány hlavně jako nástroj pro odpovídání na otázky, dnes se stále více mění v digitální asistenty, kteří si pamatují předchozí konverzace, pracují s osobním kontextem a pomáhají řešit složitější úkoly. Právě proto Apple nakonec dospěl k závěru, že samostatná aplikace dává smysl. Ne proto, že by chtěl kopírovat ChatGPT nebo Gemini, ale protože moderní AI už zkrátka není jen hlasový asistent na jednorázové povely.
Ať už se na toto vysvětlení díváte jakkoliv, jedno je jisté. Ještě před rokem by si jen málokdo tipnul, že právě Apple představí vlastní AI aplikaci připomínající chatbot. Přesto jsme se toho letos dočkali. A zdá se, že firma věří, že tentokrát má pro podobný krok dostatečně dobrý důvod.