Nechce se vám dávat přes 30 tisíc za iPhone 17 Pro? Takhle ho můžete mít už za 699 Kč měsíčně

Komerční sdělení: Pořízení nového iPhonu nemusí automaticky znamenat výdaj přes třicet tisíc korun. Pokud vás zaujal iPhone 17 Pro, ale nechce se vám investovat vysokou částku najednou, nabízí Mobil Pohotovost zajímavou alternativu v podobě pronájmu. Díky němu můžete používat aktuální vlajkový model Applu za pevně stanovenou měsíční částku a po dvou letech jednoduše přejít na novější generaci.
Pronájem iPhonu 17 Pro aktuálně vychází na 699 Kč měsíčně. Namísto jednorázového výdaje si tak cenu telefonu rozložíte do pravidelných plateb a můžete jej začít používat prakticky okamžitě.
Princip celé služby je jednoduchý. Telefon získáte na dobu dvou let, během které platíte sjednanou měsíční částku a zařízení používáte bez omezení jako svůj vlastní přístroj. Součástí služby je samozřejmě záruka a nechybí ani servisní podpora. Pokud by navíc telefon musel na delší opravu, Mobil Pohotovost vám zdarma poskytne náhradní zařízení.
Zajímavý je i pohled na celkové náklady. Za dva roky používání zaplatíte částku, která se v mnoha případech blíží tomu, o kolik telefon za stejné období ztratí na hodnotě při klasickém vlastnictví. Odpadá navíc starost s následným prodejem zařízení a hledáním kupce ve chvíli, kdy budete chtít přejít na novější model.
Právě proto může být pronájem zajímavou volbou pro uživatele, kteří chtějí mít vždy aktuální iPhone, ale zároveň nechtějí blokovat vysokou částku v telefonu. Po skončení pronájmu totiž jednoduše přejdete na novou generaci a celý proces se opakuje bez komplikací spojených s bazarovým prodejem.