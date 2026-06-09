Zatímco iPhony si drží cenu, Samsung už zlevňuje Galaxy S26 o tisíce korun

Komerční sdělení: Pokud sledujete svět Applu, dobře víte, že výrazné slevy na nové iPhony jen pár měsíců po jejich uvedení na trh prakticky neexistují. Apple si cenu svých telefonů drží velmi dlouho a první zajímavější zlevnění přichází zpravidla až po mnoha měsících. U Samsungu je ale situace tradičně jiná a nová řada Galaxy S26 je toho perfektním důkazem.
Přestože Samsung představil modely Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra teprve letos v lednu, už nyní je lze díky kombinaci okamžitých slev a výkupních bonusů až 7 000 Kč pořídit za výrazně nižší ceny. A právě to je jedna z věcí, kterou řada zákazníků na Samsungu oceňuje. Zatímco u iPhonů se podobného cenového poklesu krátce po premiéře prakticky nedočkáte, Samsung se agresivnější cenové politiky evidentně nebojí.
Největší pozornost na sebe strhává Galaxy S26 Ultra. Telefon, který se běžně prodává za 35 690 Kč, nyní díky okamžité slevě 3 570 Kč a výkupnímu bonusu až 7 000 Kč vychází na 25 120 Kč. Úspora přesahující 10 tisíc korun jen několik měsíců po uvedení na trh je něco, co by si fanoušci Applu mohli nechat zatím jen zdát.
Zajímavější cenovku dostal také Galaxy S26+, který po započtení slevy a výkupního bonusu vychází na 22 620 Kč namísto původních 30 690 Kč.
Ani základní Galaxy S26 na tom není špatně. Z původních 23 990 Kč se díky slevě 2 500 Kč a bonusu za výkup dostává na 16 490 Kč. Jinými slovy, telefon, který ještě před pár měsíci představoval novou vlajkovou loď Samsungu, lze dnes pořídit za cenu, za kterou Apple prodává své základní modely z nižších řad.
Samotné získání bonusu je přitom jednoduché. Stačí koupit Galaxy S26, S26+ nebo S26 Ultra a do 14 dnů odprodat Mobil Pohotovosti své stávající zařízení. Do výkupu lze nabídnout telefon, tablet nebo chytré hodinky. K výkupní ceně pak obchod automaticky přičte bonus až 5 000 Kč, respektive až 7 000 Kč u modelu Ultra.
Pokud tedy při výběru nového telefonu nehledíte pouze na logo na zádech zařízení a zajímá vás i poměr ceny a výbavy, aktuální akce na řadu Galaxy S26 rozhodně stojí za pozornost. Tak výrazné zlevnění takto krátce po uvedení na trh totiž ve světě Applu rozhodně běžné není.