Konkurence iPhonů přichází: Sledujte živě představení Samsung Galaxy S26!

Samsung dnes světu představí novou řadu Galaxy S26 a vy můžete být u toho! Sledujte živě představení Samsung Galaxy S26 na našem sesterském magazínu SamsungMagazine.eu a zjistěte tak o těchto žhavých novinkách, které budou v nadcházejících měsících největšími rivaly iPhonů 17 (Pro) a následně pak i 18 Pro. A není se vůbec čemu divit. Jihokorejský Samsung totiž na technických specifikacích svých telefonů rozhodně nešetří a zejména model S26 Ultra coby high-end celé série bude stát dozajista za to.
V předešlých měsících a letech navíc Samsung jasně ukazuje, že budoucnost nevidí jen v hardwaru, ale ve velké míře i v softwaru, zejména pak v umělé inteligenci. Je proto víceméně jisté, že se dnešní večer bude právě kolem funkcí spojených s umělou inteligencí točit. Přímý přenos startuje v 19:00 středoevropského času s tím, že pokud vás zajímají detaily o chystaných novinkách, vše podstatné se již nyní dozvíte na SamsungMagazine.eu, kde pro vás naši kolegové připravují spousty článků věnované právě tomuto tématu.
Sledujte živě představení Samsung Galaxy S26 na SamsungMagazine zde