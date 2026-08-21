Představení Samsung Galaxy S26 FE oficiálně oznámeno. Kdy se odhalí další konkurence pro iPhone?

Čekali jsme, že Samsung představí Galaxy S26 FE spíše až na začátku září, jihokorejský výrobce nás ale nakonec překvapil a svou novinku ukáže už 27. srpna. Přímo sice Galaxy S26 FE nejmenoval, vzhledem k množství nápověd už ale snad ani nemohl být jasnější. A podle všeho navíc nezůstane jen u jednoho nového telefonu.
Samsung totiž zveřejnil oficiální pozvánku na Galaxy Event August 2026, který se uskuteční právě 27. srpna. V pozvánce přitom opakovaně odkazuje na řadu Galaxy S26 a mluví o nejnovějším přírůstku do této rodiny. Ten má nabídnout základní zážitky známé z Galaxy S26, včetně fotoaparátu, funkcí umělé inteligence a nejnovějšího One UI.
Uveřejněné video navíc ukazuje motiv, který poměrně jednoznačně odkazuje na nový modul fotoaparátu. Galaxy S26 FE má podle dostupných informací dostat trojici fotoaparátů uspořádanou v přepracovaném oválném modulu, takže není příliš těžké uhádnout, co se Samsung chystá 27. srpna ukázat.
Akce by měla podle aktuálních informací začít ve 21:00 korejského času, tedy ve 14:00 našeho času. Pokud tedy Samsung skutečně představí Galaxy S26 FE, budeme mít o jeho podobě a výbavě jasno už za několik dní. Veškeré podrobnosti, které se při představení svět dozví, vám podrobně zpracují kolegové na našem sesterském magazínu SamsungMagazine.
Samsung naznačuje i další novinky
Mnohem zajímavější je ale skutečnost, že Samsung pořádá pro Galaxy S FE samostatnou akci. V minulosti totiž této řadě takovou pozornost nevěnoval a dělat samostatný event kvůli jedinému telefonu by nedávalo příliš velký smysl. Je proto velmi pravděpodobné, že Galaxy S26 FE nebude jedinou novinkou, kterou Samsung na konci srpna ukáže.
Ve hře jsou například nové tablety Galaxy Tab S12, které by mohly dorazit právě na konci léta, a spekuluje se také o prvních chytrých brýlích Samsung. Jihokorejský výrobce navíc pracuje na nové generaci Galaxy Buds, takže prostoru pro další novinky má rozhodně dost.
Zajímavé je také načasování celé akce. Samsung si totiž svým eventem zajistí pozornost médií a zákazníků ještě před tím, než Apple v září představí svou novou generaci iPhone. Pokud tedy chtěl Samsung dostat své novinky do hledáčku zákazníků ještě před tradiční podzimní smrští Apple, nemohl si vybrat příliš lepší termín.
Ať už je ale důvod samostatného eventu jakýkoliv, na odpověď už nebudeme čekat dlouho. 27. srpna bude jasno, co všechno si pro nás Samsung připravil.