Skládací iPhone Ultra možná vůbec nedorazí v této oblíbené barvě!

Přestože se první skládací iPhone podle většiny zákulisních informací představí už letos v září po boku řady iPhone 18 Pro, kolem jeho barevných variant stále panuje překvapivě velká nejistota. Nejnovější spekulace totiž naznačují, že Apple dosud nemá definitivně rozhodnuto ani o tom, zda novinka vůbec dorazí v tradiční černé barvě.
S informací přišel známý, byť ne vždy stoprocentně přesný leaker Instant Digital, který na čínské síti Weibo uvedl, že Apple „ještě ani nerozhodl, jestli bude skládací model dostupný v černé“. S lehkou nadsázkou pak dodal otázku, zda snad firma vůči černé barvě nechová nějakou zášť. Jeho vyjádření je zajímavé hlavně proto, že už v únoru tvrdil, že skládací iPhone nabídne pouze dvě barevné varianty, přičemž jistotou měla být pouze bílá. Druhou barvu tehdy neupřesnil a ani v dalších měsících své tvrzení nijak neupravil.
Do celé situace navíc vstupují i další zdroje. Server Macworld s odvoláním na dodavatelský řetězec tvrdí, že Apple údajně připravuje kombinaci bílé či stříbrné a tmavě modré varianty připomínající odstín Deep Blue z iPhonu 17 Pro. Známý novinář Mark Gurman z Bloombergu naopak už dříve uvedl, že Apple chce u svého prvního skládacího telefonu vsadit na konzervativnější vzhled a vyhnout se výrazným či „zábavným“ barvám. Podle něj by tak ve hře měla být klasická kombinace světlé a tmavé varianty ve stylu Silver a Space Gray.
Právě proto působí současné spekulace o nerozhodnosti poněkud zvláštně. Výroba OLED panelů od Samsung Display už totiž podle dostupných informací nabíhá do sériové fáze a u takto složitého produktu bývají barevné varianty obvykle uzamčeny poměrně dlouho před samotným uvedením. Je proto možné, že nejde ani tak o skutečné váhání Applu, jako spíše o nejednotné informace unikající z dodavatelského řetězce.
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Zajímavé je i to, že všechny dosud uniklé makety skládacího iPhonu se objevily pouze v bílé barvě. Apple navíc už v minulosti ukázal, že u zcela nových produktových kategorií nemusí sázet na širokou paletu odstínů. Stačí si vzpomenout na první generaci Apple Vision Pro nebo původní Apple Watch Ultra, které byly při startu dostupné prakticky jen v jediném provedení.
Určitou roli může hrát i samotná výroba. Analytik Ming-Chi Kuo dlouhodobě upozorňuje, že produkce prvního skládacího iPhonu bude minimálně do konce roku 2026 poměrně omezená a Apple nebude schopen uspokojit veškerou poptávku. Každá další barevná varianta totiž znamená více výrobních konfigurací, složitější logistiku i vyšší náklady na skladování. Pokud se očekává, že zařízení bude vyprodané bez ohledu na počet barev, nemá Apple příliš důvodů nabídku zbytečně rozšiřovat.
Podobnou strategii ostatně zvolil i v minulosti. Když v roce 2017 představil revoluční iPhone X, zákazníci si mohli vybírat pouze mezi stříbrnou a vesmírně šedou variantou. Až jeho nástupce, iPhone XS, přidal do nabídky zlatou. Je tedy docela dobře možné, že i skládací iPhone začne s velmi omezenou nabídkou barev a další odstíny přidá Apple až v následujících generacích.
Pokud se navíc potvrdí odhady Marka Gurmana, podle kterých cena novinky překročí hranici 2 000 dolarů, bude pro většinu zájemců pravděpodobně důležitější samotná technologie a konstrukce než to, zda si budou moci vybrat mezi černou, modrou nebo bílou. A právě proto by nepřekvapilo, kdyby Apple letos vsadil na co nejjednodušší variantu a první skládací iPhone nabídl jen ve dvou, nebo dokonce pouze v jedné barvě.