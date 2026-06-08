iPadOS 27 kompatibilita je venku a rozhodně nepotěší

Apple letos při představení iPadOS 27 nešetřil novinkami, ale zároveň sáhl i k poměrně výraznému pročištění seznamu podporovaných zařízení. Zatímco loňský iPadOS 26 ukončil podporu pouze jedinému modelu, letos se seznam nepodporovaných iPadů rozrostl napříč prakticky všemi produktovými řadami.
Nejcitelnější změna se týká iPadu Air. Zatímco iPadOS 26 podporoval všechny modely od iPadu Air 3. generace výše, nově Apple vyžaduje minimálně čip M2. To znamená, že o možnost instalace iPadOS 27 přijdou iPad Air 3. generace, iPad Air 4. generace i iPad Air 5. generace s čipem M1.
Změny se dotkly také řady iPad Pro. Apple zvýšil minimální podporovanou generaci na iPad Pro 12,9″ 4. generace a iPad Pro 11″ 2. generace. Z podpory tak vypadávají iPad Pro 12,9″ 3. generace a iPad Pro 11″ 1. generace, které byly ještě loni bez problémů podporovány.
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Ani základní iPady nezůstaly ušetřeny. Loňský systém podporoval ještě iPad 8. generace, letos však končí i ten. iPadOS 27 si tak nainstalujete až na iPad 9. generace a novější modely.
Menší, ale stále citelný zásah čeká také řadu iPad mini. Apple totiž ukončil podporu iPadu mini 5. generace, který byl ještě v iPadOS 26 mezi podporovanými zařízeními. Nový systém tak poběží pouze na iPadu mini 6. generace a novějším.
Pro lepší přehled přinášíme seznam modelů, které s iPadOS 27 končí:
- iPad Air 3. generace
- iPad Pro 11″ (1. generace)
- iPad Pro 12,9″ (3. generace)
- iPad 8. generace
- iPad mini 5. generace
Celkově jde o největší jednorázové omezení kompatibility iPadů za poslední roky. Zatímco iPadOS 26 byl v tomto směru velmi konzervativní a vyřadil pouze iPad 7. generace, letos Apple sáhl k mnohem razantnějšímu kroku. Ze seznamu podporovaných zařízení zmizely starší iPady Air, několik modelů iPad Pro, základní iPad 8. generace i iPad mini 5.
Stejně jako v případě iPhonů či Apple Watch však ani zde neplatí, že by zařízení po příchodu iPadOS 27 přestala fungovat. Nadále budou použitelná a lze očekávat i bezpečnostní aktualizace. O nové funkce a vylepšení ale jejich majitelé přijdou, což může být pro řadu z nich prvním důvodem začít přemýšlet o upgradu.
Ale iPad Air 4 a další generace je podporovaný
Další pojen iPad Air m1 který má furt síly dost oni useknou?, to snad neni pravda.
Ne iPad Air 4 generace a iPad Air 5 generace (M1) podporu mají
iPad Air 4 generace a iPad Air 5 generace (M1) podporu stále mají
Ja si rikam jak ukoncili podporu kdyz sem to na air s M1 zrovna stahl 😁
Ještě že tak.
Ejpl prostě už není, co býval.