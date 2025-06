iPadOS 26 screenshoty a první dojmy

iPadOS 26 je již k dispozici vývojářům a i my jsme se pustili do jeho testování. iPadOS 26 jsem nainstaloval na iPad Pro z roku 2018, což je nejstarší iPad Pro, na který jej lze nainstalovat a musím říct rovnou, že na to, že se jedná o 7 let starý iPad, tak systém, který je v první beta verzi pro vývojáře funguje poměrně svižně. V podstatě veškeré neduhy, které jsme se systémem zažil připisuji beta verzi, nikoli iPadu. Za to patří Applu rozhodně palec nahoru, protože přinést zcela nový systém včetně všch jeho možností na 7 let starý přístroj je obdivuhodné. Na druhou stranu většina nových funkcí jako je vějířové otvířání složky z docku podobně jako je to na MacOS nebo plnohodnotný multi-tasking využijete především na 13″ iPadu. Já sám mám 11″ verzi a musím říct, že to je to nejmenší na čem si tyto funkce ještě jakž takž užijete a to s problémy. Trefovat se do ikon takzvaného semaforu, který je další novinkou je na 11″ verzi iPadu celkem složité a není to rozhodně to pohodlné ovládání, na které jsme si u Applu zvykli.

Aplikace Games je něco, co mě nechává chladným a nikdy jsem nevyužíval ani game center, ovšem designově je opravdu moc hezká a myslím si, že by se tímto směrem mohl vydat také App Store. Aplikace Preview mě naopak nadchla. Můžete jendoduše přejít k jakémkoli souboru, zobrazit jej, editovat, zjistit veškeré informace a to velmi intuitivně a pohodlně. Za to také palec nahoru. co mi přijde stejně jao u iOS26 problémové je nový Liquid Glass design u čehokoli, co něco překrývá. Pokud vysunete například ocntrol center, je špatně čitelný a působí nepřehledně. Jsou to skutečně jen první dojmy z iPadOS 26 a po troše delšího testování jich rozhodně bude víc a ještě před oficiálním vydáním samozřejmě nabídneme také recenzi všech systémů.