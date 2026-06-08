Finder Guy: Apple dnes zřejmě představí nového AI asistenta pro macOS!

Apple letos společně s MacBook Neo ukázal figurku vytvořenou z legendární ikony Finder. Ta se okamžitě stala vyrální a lidé jí začali říkat Finder Guy. I když Apple ukázal tuto postavičku jen na pár vteřin v jedné jediné reklamě na MacBook Neo a poté ji použil na jednom malém plakátu, přesto ji letos získali účastníci WWDC 26 v podobě odznáčku. Pro Apple jsou odznáčky již mnoho let velkou tradicí, na kterou si potrpí jak návštěvníci Apple Parku a různých eventů, tak samotní zaměstnanci Applu, kteří je také milují. Hned poté, co se Finder Guy objevil v podobě odznáčku jako dárek pro návštěvníky WWDC 26, začalo se na internetu spekulovat nad tím, že se právě tato postavička stane zástupcem pro AI, tedy Apple Intelligence na macOS. Samotná Siri, kterou Apple doposud používal totiž projde již dnes večer zcela zásadní a radikální změnou. Navíc na macOS není Siri ani zdaleka tak oblíbená jako na iOS a tak by mohl Apple malou, animavanou figurkou odstartovat zcela novou éru AI na macOS.
Pokud si vzpomínáte na ikonickou sponku Clippy z Office, tak právě něčím podobným by se měl stát Finder Guy v případě macOS. Kromě toho, že bude asistentem pro AI a bude dělat to co chceme, stejně jako například dnes Siri, tak by díky animacím mohl například automaticky upozorňovat na blížící se schůzku, počasí, příchozí zprávy a mnoho dalšího. Finder Guy se zdá tou nejlogičtější volbou pro AI asistente v macOS, který nahradí Siri v podobě, v jaké ji známe dnes. Co byste na tohoto sympaťáka ve vašem Mac řekli vy?