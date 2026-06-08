Chcete pracovat pro FIFA? Právě na to teď cílí nebezpečný internetový podvod

Fotbalové mistrovství světa 2026 se nezadržitelně blíží a spolu s rostoucím zájmem fanoušků bohužel přibývá i počet internetových podvodů, které se snaží na očekávané sportovní události přiživit. Vedle falešných vstupenek, podvodných e-shopů s dresy nebo nelegálních streamovacích služeb nyní bezpečnostní experti upozorňují na další nebezpečný trik. Kyberzločinci totiž začali zneužívat jméno FIFA a lákají oběti na údajně atraktivní pracovní nabídky.
Výzkumníci společnosti Gen, pod kterou spadají známé značky jako Avast, AVG, Norton nebo CCleaner, odhalili sofistikovanou podvodnou kampaň zaměřenou na lidi, kteří by si dokázali představit kariéru v prostředí světového fotbalu. Útočníci vytvářejí falešné kariérní stránky, které na první pohled působí velmi důvěryhodně. Nechybí logo FIFA, profesionálně vypadající nabídky práce ani profil údajného náboráře. V některých případech dokonce zneužívají identitu skutečných lidí, jejichž fotografie a profesní údaje bez svolení kopírují.
Celý podvod se však rozjede ve chvíli, kdy má zájemce o práci absolvovat krátkou online schůzku. K jejímu sjednání je vyzván k přihlášení přes svůj Google účet. Problém je v tom, že přihlašovací okno není pravé. Ve skutečnosti jde o phishingovou stránku, jejímž jediným cílem je získat přihlašovací údaje oběti.
Zajímavé je, že podvodníci často nechtějí osobní e-mailové adresy, ale naopak vyžadují pracovní účty. To podle expertů naznačuje snahu získat přístup do firemních systémů, které mohou mít pro útočníky mnohem vyšší hodnotu než běžné soukromé schránky.
Jak podvod poznat? V první řadě je dobré kontrolovat adresu webu. Oficiální kariérní stránky FIFA fungují na doménách jobs.fifa.com nebo fifa.pinpointhq.com. Podvodníci naopak využívají nově registrované domény obsahující slova jako „FIFA“, „jobs“ nebo „hiring“, které mají působit důvěryhodně. Právě adresa webu bývá často jedním z nejspolehlivějších vodítek, že něco není v pořádku.
Podvodné pracovní nabídky navíc nejsou jedinou hrozbou, která se kolem mistrovství světa objevuje. Bezpečnostní experti zaznamenávají také nárůst nelegálních IPTV služeb propagovaných na sociálních sítích a v různých chatovacích aplikacích. Přestože mohou některé z nich na první pohled fungovat, uživatelé se vystavují riziku zneužití platebních údajů nebo náhlého ukončení služby bez jakékoli možnosti reklamace.
Další kapitolou jsou weby slibující bezplatné sledování zápasů. Tyto stránky bývají často přeplněné agresivní reklamou, falešnými tlačítky pro přehrávání a odkazy vedoucími na škodlivé weby. Nezřídka se snaží vylákat údaje z platebních karet nebo přihlašovací údaje k různým online službám.
Útočníci navíc stále častěji manipulují výsledky internetového vyhledávání. Při hledání informací o turnaji se tak uživatel může dostat na stránky nabízející škodlivé PDF soubory nebo falešné CAPTCHA ověření, jehož cílem je přimět návštěvníka ke stažení malwaru nebo vyzrazení citlivých údajů.
S blížícím se startem fotbalového svátku lze očekávat, že podobných podvodů bude dále přibývat. Pokud tedy narazíte na mimořádně výhodnou nabídku vstupenek, nečekanou pracovní příležitost ve FIFA nebo bezplatný přístup ke všem zápasům, vyplatí se zachovat zdravou dávku skepticismu. Právě přehnaně lákavé nabídky totiž bývají tím nejčastějším varovným signálem, že ve skutečnosti nejde o splněný sen, ale o promyšlenou past.