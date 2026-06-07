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Udělejte si pořádek v Poznámkách pomocí chytrých složek. Fungují prakticky samy

iPhone
A. Amaya Tomanová
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Mnoho uživatelů používá aplikaci Poznámky jako digitální zápisník na všechno možné. Postupem času se v ní ale mohou nahromadit desítky nebo dokonce stovky poznámek, ve kterých začíná být obtížné se orientovat. Právě pro takové situace nabízí Apple funkci chytrých složek, která dokáže organizaci výrazně usnadnit.

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Na rozdíl od běžných složek totiž nemusíte jednotlivé poznámky ručně přesouvat. Chytré složky fungují na základě pravidel, která si sami nastavíte, a aplikace následně automaticky zařazuje poznámky tam, kam patří.

Jak chytré složky fungují

Základem jsou tagy, tedy štítky označené symbolem #. Pokud například používáte označení #práce, #škola nebo #recepty, dokáže aplikace automaticky zobrazovat všechny související poznámky na jednom místě. Jakmile do poznámky přidáte odpovídající tag, okamžitě se objeví ve správné chytré složce. Když tag odstraníte, poznámka ze složky zase zmizí. Nemusíte se starat o žádné ruční třídění. Velkou výhodou je také to, že jedna poznámka může být současně součástí několika chytrých složek.

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Kdy se chytré složky opravdu hodí

Praktické využití najdou téměř všichni. Studenti si mohou vytvářet složky pro jednotlivé předměty, pracovní týmy zase pro různé projekty nebo klienty. Užitečné jsou také pro správu osobních záležitostí. Můžete si například vytvořit složku pro recepty, plánování dovolené, domácí finance nebo seznamy nákupů. Jakmile poznámku správně označíte, systém ji automaticky zařadí na správné místo.

Vytvoření zabere jen chvilku

Otevřete aplikaci Poznámky a přejděte do přehledu složek. Poté klepněte na tlačítko pro vytvoření nové složky a zvolte možnost vytvořit chytrou složku. Následně nastavíte pravidla, podle kterých se mají poznámky filtrovat. Nejčastěji se používají právě tagy, ale k dispozici jsou i další možnosti filtrování. Po dokončení nastavení začne složka fungovat automaticky a bude průběžně aktualizovat svůj obsah podle zadaných podmínek.

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