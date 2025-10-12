Využijte Poznámky na iPhonu s těmito tipy a triky naplno

Uzamčené poznámky pro vaše soukromí
Některé zápisky nemusí být určeny očím ostatních. Ať už jde o osobní deník, přihlašovací údaje nebo pracovní poznámky, můžete je snadno zabezpečit. Jednoduše otevřete poznámku, klepněte na tři tečky v pravém horním rohu a vyberte možnost Zamknout. Pokud máte nastavené Face ID nebo Touch ID, bude odemčení otázkou vteřiny – ale jen pro vás.
Zvýraznění důležitého textu
Spolu s příchodem operačního systému iOS 18 přišla také možnost zvýrazňování textu pomocí barev. Označte část textu, kterou si přejete zvýraznit, a v liště nad klávesnicí klepněte na „Aa“. Vyberte si požadovanou barvu a rázem máte ve svých poznámkách přehled. Hodí se to pro úkoly, klíčové body nebo třeba důležité termíny.
Dynamické složky: Organizace bez námahy
Unavuje vás ruční přesouvání poznámek do různých složek? Pomocí dynamických složek si nastavíte pravidla, která za vás vše automaticky roztřídí. Stačí v seznamu složek klepnout na „+“ a při tvorbě složky zvolit možnost převodu na dynamickou. Filtrujte si poznámky například podle klíčových slov, štítků nebo data vytvoření a nechte systém pracovat za vás.
Spolupráce napříč zařízeními
Aplikace Poznámky umožňuje reálnou spolupráci – ideální pro sdílení seznamu úkolů, přípravu projektů nebo společné plánování. Klikněte na ikonku sdílení, nastavte oprávnění a pozvěte ostatní – i když nemají iPhone. Díky webovému přístupu mohou upravovat poznámky přímo z prohlížeče.