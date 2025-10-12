Zavřít reklamu

Využijte Poznámky na iPhonu s těmito tipy a triky naplno

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Uzamčené poznámky pro vaše soukromí

Některé zápisky nemusí být určeny očím ostatních. Ať už jde o osobní deník, přihlašovací údaje nebo pracovní poznámky, můžete je snadno zabezpečit. Jednoduše otevřete poznámku, klepněte na tři tečky v pravém horním rohu a vyberte možnost Zamknout. Pokud máte nastavené Face ID nebo Touch ID, bude odemčení otázkou vteřiny – ale jen pro vás.

zamknout poznámku ios 16 poznamky-ios16-tipy6
zamknout poznámku ios 16 poznamky-ios16-tipy7
zamknout poznámku ios 16 poznamky-ios16-tipy8
Vstoupit do galerie

Zvýraznění důležitého textu

Spolu s příchodem operačního systému iOS 18 přišla také možnost zvýrazňování textu pomocí barev. Označte část textu, kterou si přejete zvýraznit, a v liště nad klávesnicí klepněte na „Aa“. Vyberte si požadovanou barvu a rázem máte ve svých poznámkách přehled. Hodí se to pro úkoly, klíčové body nebo třeba důležité termíny.

Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 1 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 1
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 2 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 2
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 3 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 3
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 4 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 4
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 5 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 5
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 6 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 6
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 7 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 7
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 8 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 8
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 9 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 9
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 10 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 10
Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 11 Poznamky iOS 18 zvyrazneni textu 11
Vstoupit do galerie

Dynamické složky: Organizace bez námahy

Unavuje vás ruční přesouvání poznámek do různých složek? Pomocí dynamických složek si nastavíte pravidla, která za vás vše automaticky roztřídí. Stačí v seznamu složek klepnout na „+“ a při tvorbě složky zvolit možnost převodu na dynamickou. Filtrujte si poznámky například podle klíčových slov, štítků nebo data vytvoření a nechte systém pracovat za vás.

poznámky dynamická složka ios 16 poznamky-ios16-tipy14
poznámky dynamická složka ios 16 poznamky-ios16-tipy12
poznámky dynamická složka ios 16 poznamky-ios16-tipy13
Vstoupit do galerie

Spolupráce napříč zařízeními

Aplikace Poznámky umožňuje reálnou spolupráci – ideální pro sdílení seznamu úkolů, přípravu projektů nebo společné plánování. Klikněte na ikonku sdílení, nastavte oprávnění a pozvěte ostatní – i když nemají iPhone. Díky webovému přístupu mohou upravovat poznámky přímo z prohlížeče.

poznámky spolupráce ios 16 poznamky-ios16-tipy15
poznámky spolupráce ios 16 poznamky-ios16-tipy16
poznámky spolupráce ios 16 poznamky-ios16-tipy17
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.