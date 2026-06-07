Nový iPhone 17 Pro za cenu několika káv? Tohle je jeden ze způsobů, jak ho získat

Komerční sdělení: iPhone 17 Pro patří bez debat mezi nejzajímavější telefony současnosti. Ne každému se však chce při jeho pořizování vytahovat z peněženky částka pohybující se okolo třiceti tisíc korun. Právě proto přichází Mobil Pohotovost se zajímavou alternativou, díky které lze získat nejnovější iPhone bez nutnosti jednorázové vysoké investice.
Místo klasického nákupu si totiž můžete iPhone 17 Pro jednoduše pronajmout. Měsíční splátka začíná na 699 Kč, což je částka, kterou řada lidí utratí během měsíce například za několik návštěv kavárny. Díky tomu se nový iPhone stává dostupnější i pro ty, kteří nechtějí jednorázově investovat desítky tisíc korun.
Princip celé služby je velmi jednoduchý. Zařízení získáte na předem stanovené období dvou let a po celou dobu jej používáte stejně, jako kdyby bylo vaše. Součástí služby je samozřejmě i záruka a v případě případných komplikací nebo delší opravy je k dispozici také náhradní zařízení, takže nezůstanete bez telefonu.
Zajímavý je i ekonomický pohled na celou věc. Pokud si totiž spočítáte, o kolik běžně ztratí iPhone na hodnotě během prvních dvou let používání, dostanete se k částkám, které nejsou od ceny pronájmu nijak dramaticky vzdálené. Odpadá vám navíc starost s následným prodejem telefonu nebo hledáním kupce ve chvíli, kdy se rozhodnete přejít na novější model.
Právě proto může být tato varianta zajímavá zejména pro uživatele, kteří chtějí mít stále aktuální zařízení a neřešit vysoké vstupní náklady. Namísto jednorázového výdaje si jednoduše rozloží cenu do pravidelných plateb a telefon mohou začít používat prakticky okamžitě.