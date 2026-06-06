iOS 27 livestream – Sledujte představení nejočekávanějšího mobilního OS letoška zde!

iOS 27 livestream si v žádném případě nesmíte nechat ujít! Apple již v pondělí večer odstartuje svou tradiční vývojářskou konferenci WWDC 2026, a to úvodní Keynote, během které světu poprvé ukáže mimo jiné právě iOS 27. Celou akci budete moci sledovat živě od 19:00 středoevropského času (10:00 PT) přímo v tomto článku. K dispozici bude oficiální přenos na YouTube v angličtině, zároveň ale nabídneme kompletní živý přepis v češtině, takže vám nic důležitého z iOS 27 livestreamu ani celé WWDC 2026 neunikne.
iOS 27 livestream
Na Letem světem Applem zároveň vyjdou již během večera první články mapující oznámené novinky. Největší pozornost bude bezesporu směřovat právě na iOS 27, vedle kterého se můžeme těšit také na nová vydání systémů iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a další. Hardwarová oznámení se letos nečekají, ale Apple rád překvapuje. Dorazit může třeba hybrid HomePodu a iPadu s novým operačním systémem homeOS, kterým se Apple pokusí znovudobýt svět chytré domácnosti. S klasickými HomePody se mu to totiž tak úplně nepodařilo, a tak je na čase se pokusit o další vstup do tohoto zajímavého odvětví.
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