iPhone umí naskenovat dokument během několika sekund. Skener už často není potřeba

Když se řekne skenování dokumentů, většina lidí si stále představí kancelářský skener nebo multifunkční tiskárnu. Ve skutečnosti ale mnoho uživatelů nosí velmi schopný skener neustále v kapse. Aplikace Soubory totiž obsahuje nástroj, který dokáže papírové dokumenty převést do digitální podoby během několika okamžiků.
Funkce se hodí při archivaci účtenek, ukládání smluv, digitalizaci ručně psaných poznámek nebo třeba při odesílání vyplněných formulářů. Největší výhodou je, že vše zvládnete bez instalace dalších aplikací.
Jak dokument naskenovat
Otevřete aplikaci Soubory a přejděte na kartu Prohlížení. Následně klepněte na ikonu se třemi tečkami v pravém horním rohu a z nabídky vyberte možnost Naskenovat dokumenty. Po spuštění fotoaparátu stačí zamířit na dokument. iPhone se většinou postará o zbytek sám. Rozpozná okraje papíru, automaticky pořídí snímek a upraví perspektivu tak, aby výsledek vypadal jako sken vytvořený klasickým kancelářským zařízením. Pokud skenujete vícestránkový dokument, můžete pokračovat dalšími stránkami a vše uložit jako jeden soubor PDF.
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Automatické úpravy šetří čas
Velkou předností vestavěného skeneru je množství úprav, které probíhají na pozadí. Systém dokáže vyrovnat zkosený dokument, odstranit část nežádoucího pozadí a zvýraznit text tak, aby byl dobře čitelný. Díky tomu není nutné papír pokládat dokonale rovně ani trávit čas následnými úpravami. Ve většině případů je výsledný dokument připraven k okamžitému použití nebo odeslání.
PDF rovnou do správné složky
Po dokončení skenování můžete dokument uložit přímo do vybraného umístění v aplikaci Soubory. Před uložením lze změnit název souboru a zvolit složku, ve které bude uložen. To je praktické zejména tehdy, pokud pravidelně pracujete s fakturami, smlouvami nebo jinými dokumenty, které potřebujete mít přehledně uspořádané.
Praktický pomocník pro každodenní situace
Vestavěný skener patří mezi funkce, které mnoho lidí objeví až ve chvíli, kdy je skutečně potřebují. Jakmile si ale zvyknete mít možnost naskenovat jakýkoliv dokument během několika sekund, jen těžko se vracíte ke starým postupům. Pro běžné domácí i pracovní použití navíc nabízí kvalitu, která často bez problémů postačí i pro úřední dokumenty, pracovní podklady nebo archivaci důležitých papírů. iPhone se tak může stát nejen telefonem, ale i překvapivě schopným kancelářským nástrojem.