Skvělé aplikace, které vám na iPhonu umožní pracovat s dokumenty

Documents: Místo, kde máte všechny soubory pohromadě
Documents od Readdle funguje jako centrální rozcestník pro všechny typy dokumentů. Otevře PDF, dokumenty z Wordu i tabulky a umožní s nimi rovnou pracovat, ať už jde o úpravy, poznámky nebo vyplňování formulářů. Výraznou roli hraje napojení na cloudová úložiště, díky kterému lze snadno přepínat mezi iCloudem, Google Diskem nebo Dropboxem bez nutnosti soubory složitě přesouvat. Aplikace zároveň nabízí i vlastní správu souborů, takže se v ní dá udržet přehled i při větším množství dokumentů.
Smallpdf: Rychlé úpravy PDF bez zbytečných kroků
Smallpdf je zaměřený na konkrétní operace, které se při práci s PDF objevují nejčastěji. Během chvíle zvládne dokument zmenšit, rozdělit na více částí nebo naopak sloučit několik souborů dohromady. Nechybí ani možnost přidat elektronický podpis. Praktická je i funkce rozpoznávání textu, která umožní převést obsah naskenovaných dokumentů do podoby, se kterou lze dál pracovat. To se hodí například u formulářů nebo smluv, které není nutné znovu přepisovat.
PandaDoc: Podpisy a schvalování bez papíru
PandaDoc cílí na situace, kdy dokument nekončí jeho vytvořením, ale musí projít schvalovacím procesem. Umožňuje dokumenty nejen vytvářet a odesílat, ale také sledovat jejich stav. Uživatel má přehled o tom, kdy byl soubor otevřen nebo podepsán, což zjednodušuje komunikaci mezi jednotlivými stranami. Celý proces probíhá digitálně, takže odpadá tisk, skenování i opětovné odesílání.
WPS Office: Klasická kancelář v mobilní podobě
WPS Office nabízí prostředí, které připomíná tradiční kancelářské balíky. Podporuje dokumenty, tabulky i prezentace a umožňuje jejich úpravy přímo na iPhonu. Součástí je také inteligentní asistent, který pomůže například s úpravou textu nebo převody souborů mezi formáty. Výhodou je i široká nabídka šablon, díky nimž lze rychle vytvořit prezentaci nebo dokument bez nutnosti začínat od nuly.
Polaris Office: Spolehlivý nástroj pro každodenní práci
Polaris Office sází na jednoduché a přehledné prostředí, které usnadňuje orientaci i při delší práci. Podporuje všechny běžné formáty a umožňuje dokumenty sdílet pomocí odkazů, což se hodí při spolupráci. Integrace cloudových služeb zajišťuje, že jsou soubory dostupné kdykoliv a není nutné řešit jejich manuální přenos mezi zařízeními. Díky stabilnímu chodu jde o řešení vhodné pro pravidelné používání.