Zavřít reklamu

Skvělé aplikace, které vám na iPhonu umožní pracovat s dokumenty

iPhone
A. Amaya Tomanová
0
< >

Documents: Místo, kde máte všechny soubory pohromadě

Documents od Readdle funguje jako centrální rozcestník pro všechny typy dokumentů. Otevře PDF, dokumenty z Wordu i tabulky a umožní s nimi rovnou pracovat, ať už jde o úpravy, poznámky nebo vyplňování formulářů. Výraznou roli hraje napojení na cloudová úložiště, díky kterému lze snadno přepínat mezi iCloudem, Google Diskem nebo Dropboxem bez nutnosti soubory složitě přesouvat. Aplikace zároveň nabízí i vlastní správu souborů, takže se v ní dá udržet přehled i při větším množství dokumentů.

Documents by Readdle Documents by Readdle 1
Documents by Readdle Documents by Readdle 2
Documents by Readdle Documents by Readdle 3
Documents by Readdle Documents by Readdle 5
Documents by Readdle Documents by Readdle 4
Documents by Readdle Documents by Readdle 1
Documents by Readdle Documents by Readdle 2
Documents by Readdle Documents by Readdle 3
Documents by Readdle Documents by Readdle 4
Vstoupit do galerie

Smallpdf: Rychlé úpravy PDF bez zbytečných kroků

Smallpdf je zaměřený na konkrétní operace, které se při práci s PDF objevují nejčastěji. Během chvíle zvládne dokument zmenšit, rozdělit na více částí nebo naopak sloučit několik souborů dohromady. Nechybí ani možnost přidat elektronický podpis. Praktická je i funkce rozpoznávání textu, která umožní převést obsah naskenovaných dokumentů do podoby, se kterou lze dál pracovat. To se hodí například u formulářů nebo smluv, které není nutné znovu přepisovat.

SmallPDF iOS 1 SmallPDF iOS 1
SmallPDF 4 SmallPDF 4
SmallPDF 5 SmallPDF 5
SmallPDF iOS 2 SmallPDF iOS 2
SmallPDF iOS 3 SmallPDF iOS 3
SmallPDF 6 SmallPDF 6
Vstoupit do galerie

PandaDoc: Podpisy a schvalování bez papíru

PandaDoc cílí na situace, kdy dokument nekončí jeho vytvořením, ale musí projít schvalovacím procesem. Umožňuje dokumenty nejen vytvářet a odesílat, ale také sledovat jejich stav. Uživatel má přehled o tom, kdy byl soubor otevřen nebo podepsán, což zjednodušuje komunikaci mezi jednotlivými stranami. Celý proces probíhá digitálně, takže odpadá tisk, skenování i opětovné odesílání.

PandaDoc 5 PandaDoc 5
PandaDoc 6 PandaDoc 6
PandaDoc 3 PandaDoc 3
PandaDoc 2 PandaDoc 2
PandaDoc 4 PandaDoc 4
PandaDoc 1 PandaDoc 1
Vstoupit do galerie

WPS Office: Klasická kancelář v mobilní podobě

WPS Office nabízí prostředí, které připomíná tradiční kancelářské balíky. Podporuje dokumenty, tabulky i prezentace a umožňuje jejich úpravy přímo na iPhonu. Součástí je také inteligentní asistent, který pomůže například s úpravou textu nebo převody souborů mezi formáty. Výhodou je i široká nabídka šablon, díky nimž lze rychle vytvořit prezentaci nebo dokument bez nutnosti začínat od nuly.

WPS Office iOS 2 WPS Office iOS 2
WPS Office iOS 3 WPS Office iOS 3
WPS Office 6 WPS Office 6
WPS Office 5 WPS Office 5
WPS Office 4 WPS Office 4
WPS Office iOS 1 WPS Office iOS 1
Vstoupit do galerie

Polaris Office: Spolehlivý nástroj pro každodenní práci

Polaris Office sází na jednoduché a přehledné prostředí, které usnadňuje orientaci i při delší práci. Podporuje všechny běžné formáty a umožňuje dokumenty sdílet pomocí odkazů, což se hodí při spolupráci. Integrace cloudových služeb zajišťuje, že jsou soubory dostupné kdykoliv a není nutné řešit jejich manuální přenos mezi zařízeními. Díky stabilnímu chodu jde o řešení vhodné pro pravidelné používání.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Polaris Office 6 Polaris Office 6
Polaris Office 5 Polaris Office 5
Polaris Office 4 Polaris Office 4
Polaris Office 1 Polaris Office 1
Polaris Office 2 Polaris Office 2
Polaris Office 3 Polaris Office 3
Polaris Office Polaris Office 4
Polaris Office Polaris Office 5
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.