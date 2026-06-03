Průzkum ESET: Android nebo iOS? O volbě operačního systému našich telefonů rozhoduje spíš zvyk než bezpečnost

Souboj mezi iPhony a Androidem je tu prakticky od chvíle, kdy se první chytré telefony začaly masově rozšiřovat mezi běžné uživatele. Zatímco jedni nedají dopustit na uzavřený ekosystém Applu, druzí oceňují větší svobodu a širší nabídku zařízení s Androidem. Nejnovější průzkum společnosti ESET, který vznikl ve spolupráci s agenturou Ipsos, nyní ukázal, jak jsou na tom obě platformy mezi českými uživateli.
Výsledky potvrzují trend, který lze pozorovat už řadu let. Android v Česku nadále jasně vede, když jej používají přibližně tři čtvrtiny respondentů. Zbývající čtvrtina pak spoléhá na iPhony s operačním systémem iOS. Zajímavé je však rozložení jednotlivých skupin uživatelů.
Zatímco telefony s Androidem využívají častěji muži, lidé starší 40 let nebo uživatelé se základním vzděláním či výučním listem, iPhony jsou výrazně populárnější mezi mladými lidmi ve věku od 18 do 30 let. Častěji po nich sahají také ženy a lidé se středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Silnou pozici si Apple drží rovněž v Praze, kde iPhone používá téměř 40 % uživatelů.
Bezpečnost? Pro většinu lidí není rozhodující
Přestože se mezi fanoušky obou táborů často vedou debaty o tom, která platforma je bezpečnější, realita je podle průzkumu poněkud jiná. Celých 40 % dotázaných totiž vůbec netuší, zda je bezpečnější Android nebo iPhone. Přibližně třetina lidí považuje za bezpečnější iOS, zatímco Androidu přisoudilo větší bezpečnost 28 % respondentů.
Ještě zajímavější je pohled na samotný výběr telefonu. Nejčastějším důvodem je jednoduše zvyk, následuje jednoduchost ovládání a cena zařízení. Bezpečnost tak zdaleka nehraje tak důležitou roli, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina lidí navíc kvůli vyššímu zabezpečení vůbec neuvažuje o změně operačního systému.
Otevřenější systém přináší výhody i rizika
Bezpečnostní experti dlouhodobě upozorňují na zásadní rozdíl mezi oběma platformami. iOS byl vždy známý svým uzavřenějším přístupem, kdy Apple důsledně kontroluje aplikace dostupné v App Storu. Android naopak nabízí větší otevřenost a možnost instalovat aplikace z různých zdrojů.
Situaci však postupně mění evropská legislativa. Kvůli nařízení DMA musel Apple v Evropské unii otevřít iOS alternativním obchodům s aplikacemi a dalším službám třetích stran. Jenže jak ukázal průzkum, většina Čechů o těchto změnách buď vůbec neví, nebo netuší, co přesně znamenají.
Ačkoliv otevřenější systém přináší širší možnosti výběru, podle expertů zároveň zvyšuje nároky na bezpečnost. Uživatelé totiž mohou instalovat aplikace, které neprošly tak důkladnou kontrolou jako software v oficiálních obchodech.
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Největší hrozbou zůstává phishing
Zajímavá jsou i data týkající se kybernetických hrozeb. Téměř polovina respondentů uvedla, že se během posledního roku setkala s phishingovou zprávou na svém telefonu. Čtvrtina lidí narazila na podobný pokus jednou nebo dvakrát, dalších 19 % opakovaně.
Právě phishing dnes představuje jednu z největších hrozeb pro uživatele chytrých telefonů. Útočníci se totiž stále méně snaží prolomit zabezpečení zařízení a mnohem častěji spoléhají na to, že uživatele přesvědčí, aby jim citlivé údaje předali sami. Typicky prostřednictvím podvodných SMS zpráv, e-mailů nebo zpráv v komunikačních aplikacích.
Aktualizace jako základ ochrany
Dobrou zprávou alespoň je, že Češi si podle průzkumu poměrně dobře zvykli na pravidelné aktualizace. Více než dvě třetiny respondentů mají aktualizace nastavené automaticky a další čtvrtina je instaluje ručně. Právě pravidelné aktualizace přitom patří mezi nejdůležitější bezpečnostní prvky, protože kromě nových funkcí přinášejí také opravy objevených zranitelností.
Průzkum tak v podstatě potvrzuje to, co lze pozorovat i v běžném životě. Android zůstává v Česku dominantní platformou, zatímco iPhony si drží silnou pozici hlavně mezi mladšími uživateli a ve větších městech. A přestože se často mluví o bezpečnosti jednotlivých systémů, při výběru telefonu stále rozhoduje především zvyk, jednoduchost používání a cena.