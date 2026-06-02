Letošní WWDC navštíví i Mandalorian a Grogu!

Vývojáři, kteří měli štěstí v losování vstupenek na letošní WWDC 2026 a zamíří příští týden do Apple Parku, se mohou těšit na další zajímavý bonus. Apple jim totiž nabídne exkluzivní promítání nového filmu The Mandalorian and Grogu, který je nejnovějším přírůstkem do světa Star Wars od společnosti Disney.
Promítání se uskuteční v úterý 9. června od 20:00 místního času přímo ve Steve Jobs Theater, tedy v ikonickém podzemním sále, kde Apple pravidelně představuje své největší novinky. Dveře se otevřou už o hodinu dříve a podle Applu se akce zúčastní i speciální host. Jeho identitu si však společnost zatím nechává pro sebe. Nabízí se však několik zajímavých možností. Hlavní roli Mandaloriana ve filmu ztvárnil Pedro Pascal a režie se ujal Jon Favreau. Právě druhý jmenovaný má navíc k Applu v poslední době poměrně blízko. Podle dostupných informací totiž při práci na filmu využíval headset Apple Vision Pro k náhledu IMAX verze snímku, což může být jedním z důvodů, proč se Apple rozhodl film ve svém sídle promítat.
Kapacita sálu bude omezená a zájemci z řad vývojářů si budou moci rezervovat místo od 4. června prostřednictvím oficiální stránky akce. Platit bude klasické pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. Samotné WWDC 2026 začne už v pondělí 8. června. Kromě sledování úvodní keynote a prezentace Platforms State of the Union budou mít pozvaní vývojáři možnost setkávat se přímo s inženýry Applu, účastnit se skupinových laboratoří a konzultovat své projekty v rámci individuálních schůzek.