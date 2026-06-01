To nevymyslíš! Google ztratil prototyp nových hodinek v moři. Našel ho náhodný potápěč

Pokud si myslíte, že technologické firmy své připravované produkty pečlivě střeží a úniky vznikají hlavně díky dodavatelským řetězcům nebo nepozorným zaměstnancům na sociálních sítích, Google vás opět přesvědčí o opaku. Zdá se totiž, že v Mountain View mají na podobné příhody vyloženě talent.
Internetem totiž začal kolovat příběh, který by si člověk snad ani nevymyslel. Jeden z uživatelů sociální sítě X zveřejnil fotografie dosud nepředstavených hodinek Pixel Watch 5 s tím, že je jeho kamarád objevil během potápění u karibského ostrova Svatý Martin. Ano, čtete správně. Ne v kavárně, ne v taxíku, ne na letišti. Na dně moře. Podle zveřejněných informací narazil potápěč na hodinky několik metrů pod hladinou během běžného rekreačního ponoru. K jeho překvapení se po vylovení ukázalo, že na zadní straně zařízení je označení Pixel Watch 5, tedy modelu, který Google dosud ani oficiálně nepředstavil.
Celá situace působí skoro jako scéna z nějaké komedie. Šance, že zaměstnanec Googlu ztratí prototyp hodinek v Karibiku a následně jej objeví náhodný potápěč, musí totiž samozřejmě být prakticky nulová. A přesto se to zjevně stalo. Ještě zajímavější je fakt, že hodinky podle všeho přežily své neplánované koupání překvapivě dobře. Displej sice ukazoval vybitou baterii, zároveň ale stále zvládal zobrazovat správný čas, což lze s trochou nadsázky brát alespoň jako fajn reklamu na odolnost chystané novinky.
Nálezce se následně obrátil na technologickou komunitu s prosbou o pomoc při hledání majitele. V příspěvku uvedl, že by rád prototyp vrátil tomu, komu patří. Dá se ale předpokládat, že pokud hodinky skutečně patřily některému ze zaměstnanců Googlu, bude teď v kancelářích o čem diskutovat.
Google má přitom s podobnými úniky opravdu bohaté zkušenosti. Prakticky každý Pixel se v minulosti objevil na internetu ještě před oficiálním představením. Někdy za to mohly obchody, jindy certifikační databáze a občas přímo samotný Google. Tentokrát však firma posunula laťku zase o kus dál. Upřímně řečeno, pokud by mi někdo před týdnem řekl, že první únik Pixel Watch 5 přijde z Karibského moře, asi bych mu nevěřil. Jenže přesně proto máme technologický svět tak rádi. Občas totiž dokáže napsat příběhy, které jsou lepší než jakákoliv marketingová kampaň.