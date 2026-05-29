Apple narazil na nečekaný problém. Lidem musí radit, jak rozeznat aplikace z Creator Studia

Apple včera zveřejnil nový dokument podpory, který má uživatelům pomoci s jedním poměrně nečekaným problémem. Radí v něm, jak od sebe snadno vizuálně odlišit profesionální kreativní aplikace v rámci předplatného Apple Creator Studio od těch, které si zákazníci pořídili jako klasický jednorázový nákup.
Zmatek kvůli dvojím verzím
Chaos pramení z překvapivého rozhodnutí Applu vydávat a udržovat dvě zcela paralelní verze oblíbených programů. Konkrétně se to týká aplikací Final Cut Pro, Logic Pro, MainStage, Motion, Compressor a nově také oblíbeného nástroje Pixelmator Pro.
Obě edice totiž sdílejí naprosto totožný název a uživatelé si je mohou bez problémů nainstalovat na jeden Mac současně. Na první pohled je tak od sebe prakticky nedokážete rozeznat. Vydání speciálního záchranného manuálu k odlišení vlastních aplikací je u Applu velmi neobvyklé. Jasně to ukazuje, že duální systém způsobil mezi profesionály zmatky.
Design Liquid Glass jako vodítko
Jak tento problém inženýři vyřešili? Verze spadající pod předplatné Creator Studio dostaly zcela přepracované ikony s designem Liquid Glass. Zmíněný dokument tak nabízí přehledné vizuální srovnání všech šesti programů bok po boku. Uživatelé díky tomu konečně zjistí, jakou edici zrovna spouštějí ze systémového Docku nebo ze složky s aplikacemi.
Nové předplatné s exkluzivními funkcemi
Služba Apple Creator Studio odstartovala letos v lednu za cenu 12,99 dolarů měsíčně, případně 129 dolarů ročně. Apple potvrdil, že některé zásadní nové funkce budou do budoucna exkluzivně dostupné právě jen pro tyto platící zákazníky.
Rozdělení profesionálních aplikací do dvou oddělených větví je dle mého názoru nešťastným krokem, který přehlednosti jablečného ekosystému vůbec neprospívá. Zákazníci si tak musí dávat mnohem větší pozor na to, co si instalují.