WhatsApp testuje zásadní AI vylepšení!

WhatsApp se dál snaží přiblížit plnohodnotným AI asistentům typu ChatGPT či Gemini. Podle nejnovějších informací totiž Meta testuje novinku, díky které bude možné v rámci chatu s Meta AI na iPhonu nahrávat přímo dokumenty. Uživatelé tak už nebudou odkázáni jen na fotografie nebo screenshoty, ale budou moci asistentovi poslat například PDF, textový dokument nebo tabulku a následně se ptát na jejich obsah.
Na novou funkci upozornil server WABetaInfo, který ji objevil v beta verzi WhatsAppu pro iOS s označením 26.20.10.72 dostupné přes TestFlight. Funkce se podle všeho postupně zpřístupňuje vybraným testerům a v následujících týdnech by se měla rozšířit k dalším uživatelům.
Dosud bylo používání Meta AI ve WhatsAppu poměrně omezené. Asistent sice uměl analyzovat fotografie z galerie nebo snímky pořízené přímo v aplikaci, ale práce s dokumenty chyběla. Pokud tedy chtěl někdo například analyzovat text v PDF nebo řešit problém z dokumentu, často musel pořizovat screenshoty a ty následně posílat do chatu jako obrázky. Novinka má celý proces výrazně zjednodušit.
Sdílení dokumentů má fungovat přímo přes nabídku příloh v konverzaci s Meta AI. Prakticky tedy podobně, jako když dnes ve WhatsAppu posíláte soubory běžným kontaktům nebo do skupin. Meta AI následně dokument analyzuje a uživatel se může ptát na konkrétní informace, shrnutí obsahu nebo třeba požádat o vysvětlení jednotlivých částí.
Právě tohle je oblast, kde dosud WhatsApp oproti konkurenci výrazně zaostával. Moderní AI asistenti už dnes běžně zvládají práci s PDF soubory, dlouhými texty, prezentacemi nebo tabulkami. Meta tak očividně nechce zůstat pozadu a snaží se Meta AI posunout z jednoduchého chatbotu na mnohem praktičtější pracovní nástroj.
Zajímavé je, že stejná funkce se už začala objevovat také v beta verzi WhatsAppu pro Android. Meta tedy evidentně plánuje sjednotit možnosti obou platforem a nasadit novinku globálně. Kdy přesně se ale dostane ke všem uživatelům, zatím není jasné. U WhatsAppu je totiž poměrně běžné, že některé funkce zůstávají v beta testování i několik měsíců.