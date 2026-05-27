Starší verze iOS a macOS obsahovaly vážné chyby. Apple nyní prozradil detaily

Apple dodatečně zveřejnil nové detaily o bezpečnostních chybách, které opravil ve starších verzích svých operačních systémů. Aktualizace se týkají mimo jiné iOS 18.7, iPadOS 18.7, macOS 14.8, macOS 14.8.2, ale také iOS 26, watchOS 26 či visionOS 26. Přestože většina uživatelů už dnes pravděpodobně používá novější verze systémů, zveřejněné informace dobře ukazují, jak vážné některé objevené zranitelnosti byly.
Apple doplnil nové informace na svou stránku bezpečnostních aktualizací, kde pravidelně zveřejňuje seznam opravených chyb a zranitelností. Tentokrát se mezi nimi objevila například chyba v Siri, která mohla umožnit přístup k soukromým panelům Safari bez správného ověření uživatele. Apple problém odstranil úpravou správy systémových stavů.
Další oprava se týká iOS 18.7 a iPadOS 18.7. V těchto systémech byla nalezena chyba v historii hovorů, přes kterou mohly aplikace získávat informace sloužící k takzvanému fingerprintingu uživatele. Jinými slovy mohly si vytvářet unikátní profil zařízení a uživatele bez jeho vědomí. Apple problém vyřešil lepším skrytím citlivých dat.
Poměrně zajímavé jsou i nově zveřejněné informace kolem macOS 14.8. Apple zde opravil několik chyb v CoreServices, FaceTimu, aplikaci Telefon i systému StorageKit. Jedna z chyb v CoreServices umožňovala aplikacím upravovat chráněné části systému macOS. Další zase mohla aplikacím otevřít přístup k citlivým uživatelským datům.
Fotogalerie
FaceTime měl pro změnu problém s tím, že příchozí hovory mohly být viditelné i na zamčeném Macu, a to dokonce v případě, kdy měl uživatel vypnuté notifikace. Apple chybu opravil lepším filtrováním a skrytím citlivých údajů. Nejzávažnější z nově popsaných problémů se však týkal StorageKitu v macOS 14.8. Kvůli objevené zranitelnosti mohly aplikace získat root oprávnění, tedy prakticky plnou kontrolu nad systémem. Apple proto přidal další bezpečnostní kontroly, které mají podobnému scénáři zabránit. Zajímavostí je také doplnění bezpečnostních detailů k macOS 14.8.2. V tomto případě šlo o chybu v SQLite, kterou opravil externí dodavatel třetí strany.
Přestože Apple nyní zveřejnil hlavně informace ke starším verzím systémů, je to další připomínka toho, proč se vyplatí aktualizace neodkládat. Řada těchto chyb totiž mohla v určitých situacích otevřít cestu k citlivým datům nebo dokonce k úplnému převzetí kontroly nad zařízením.