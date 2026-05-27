Používáte AirTag 2? Apple pro něj vydal nový update!

J. Jiří Filip
Apple začal dnes v noci vydávat nový firmware pro druhou generaci AirTagu. Aktualizace nese označení 3.0.49 a nahrazuje dosavadní verzi 3.0.45. Jde přitom teprve o druhý firmware update, který Apple pro AirTag 2 od jeho uvedení připravil.

Co přesně nová verze přináší, zatím jasné není. Apple totiž u podobných aktualizací obvykle nemluví příliš konkrétně a detaily doplňuje až později na své stránce podpory. U AirTagů ale firmware většinou řeší hlavně opravy chyb, drobná vylepšení spolehlivosti a úpravy fungování na pozadí. Minulá aktualizace například upravila zvuk nechtěného sledování tak, aby bylo jednodušší neznámý AirTag najít při použití přesného hledání.

Zajímavé je i samotné šíření aktualizace. U původního AirTagu Apple firmware typicky uvolňoval postupně během zhruba dvou týdnů. U AirTagu 2 to ale vypadá, že novou verzi posílá všem uživatelům najednou. Pokud tedy druhou generaci lokátoru používáte, je dost možné, že se vám firmware už nainstaloval, popřípadě se nainstaluje v dohledné době automaticky.

Verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v aplikaci Najít. Stačí otevřít záložku Předměty, vybrat konkrétní AirTag a klepnout na jeho název. Následně se zobrazí i informace o aktuálně nainstalované verzi firmwaru. Ruční instalace bohužel možná není. AirTag se aktualizuje bezdrátově přes připojený iPhone a uživatel nemá k dispozici žádné tlačítko pro okamžité spuštění updatu. Pokud chcete mít co největší šanci, že se nová verze nainstaluje co nejdříve, nechte AirTag v dosahu svého iPhonu a zbytek už obstará systém sám.

Nejde tedy o žádnou velkou funkční revoluci, ale spíš o typickou servisní aktualizaci, která má zajistit, aby AirTag 2 fungoval co nejspolehlivěji. A u zařízení, které má hlídat klíče, batoh, kufr nebo jiné důležité věci, se podobné drobnosti rozhodně počítají.

