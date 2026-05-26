Zaměstnanci prvního odborového Apple Storu chystají protest

První odborově organizovaná prodejna Applu ve Spojených státech znovu poutá pozornost. Zaměstnanci Apple Store v nákupním centru Towson Town Center ve státě Maryland oznámili veřejný protest proti postupu Applu při uzavírání prodejny. Demonstrace proběhne 27. května a organizuje ji odborový svaz International Association of Machinists and Aerospace Workers, známý zkráceně jako Machinists‘ Union.
Právě obchod v Towsonu se v roce 2022 stal historicky prvním Apple Store v USA, jehož zaměstnanci odhlasovali vstup do odborů. A podle odborářů nyní Apple přistupuje k pracovníkům této pobočky jinak než k zaměstnancům ostatních uzavíraných obchodů.
Apple už dříve oznámil, že během června uzavře tři své prodejny. Důvodem mají být zhoršující se podmínky v obchodních centrech, kde se nacházejí. Firma konkrétně uvedla, že v nákupních centrech ubývají další značky a celkové prostředí už podle ní není dlouhodobě udržitelné.
Právě Towson Town Center je ale jedinou z uzavíraných poboček, kde fungují odbory. A to je podle jejich zástupců problém. Zaměstnanci ostatních obchodů totiž podle Applu mohou přejít na jiné pozice v rámci společnosti, zatímco pracovníci z Towsonu si o nové místo musí znovu žádat podle podmínek kolektivní smlouvy.
Odbory tvrdí, že v kolektivní smlouvě nic nebrání tomu, aby Apple zaměstnance jednoduše převedl na jiné pobočky stejně jako v ostatních případech. Firma je podle nich znevýhodňuje právě kvůli odborové organizaci.
Celá situace navíc přichází v době, kdy má Apple s americkými odbory dlouhodobě napjaté vztahy. Národní úřad pro pracovní vztahy už v minulosti firmu obvinil z nelegálních kroků proti odborovým aktivitám zaměstnanců. Machinists‘ Union kvůli aktuální situaci podal další stížnost za údajné porušování pracovního práva.
Samotný protest začne 27. května v 11 hodin místního času na náměstí Patriot Plaza nedaleko obchodu. Akce bude živě vysílána i na facebookové stránce odborového svazu.
Celá kauza znovu otevírá debatu o tom, jak Apple přistupuje ke svým zaměstnancům v kamenných prodejnách. Firma se sice dlouhodobě prezentuje jako moderní technologický gigant s důrazem na firemní kulturu, právě odborové spory ale v posledních letech její obraz poměrně výrazně narušují.