Apple utrácí za AI zlomek toho co konkurence. OpenAI mezitím prodělává na každém vydělaném dolaru

Zatímco technologické firmy dál sypou do umělé inteligence astronomické částky, Apple zůstává výrazně zdrženlivější. A právě to nyní začíná působit jako velmi zajímavá strategie. Nové informace totiž ukazují, že například OpenAI aktuálně prodělává přibližně 1,22 dolaru na každý dolar, který vydělá.
Podle dostupných údajů chce OpenAI letos dosáhnout obratu kolem 30 miliard dolarů. Současně ale plánuje v následujících letech investovat stovky miliard dolarů do serverů, datacenter a infrastruktury pro provoz AI. Jen do samotných datových center mají směřovat zhruba stovky miliard dolarů a firma už údajně uzavřela dohody za více než bilion dolarů s výrobci čipů a cloudovými společnostmi.
OpenAI zároveň dál hledá nové zdroje financování. V posledních měsících získala další masivní investice a stále častěji se mluví o možném vstupu firmy na burzu. Přestože společnost IPO oficiálně popírá, americká média tvrdí, že přípravy už probíhají.
Celá situace dobře ukazuje, jak extrémně nákladný dnešní AI boom je. Firmy totiž neutrácejí jen za samotný vývoj modelů, ale hlavně za infrastrukturu potřebnou pro jejich provoz. A právě tady Apple působí téměř jako úplný opak zbytku trhu.
Podle odhadů mají letos největší technologické firmy investovat do AI následující částky:
- Amazon kolem 200 miliard dolarů
- Microsoft přibližně 190 miliard dolarů
- Google až 190 miliard dolarů
- Meta okolo 145 miliard dolarů
Fotogalerie
A Apple? Zhruba 13 miliard dolarů. Tento fakt je poměrně zajímavý. Apple je totiž dlouhodobě kritizován za to, že v oblasti AI údajně zaostává. Jenže zatímco konkurence velkoryse utrácí a často hledá cestu k ziskovosti, Apple na celé situaci vydělává poměrně pohodlně.
Firma například inkasuje podíl z předplatných AI aplikací distribuovaných přes App Store včetně služeb typu OpenAI a ChatGPT. Zároveň Apple velmi opatrně integruje AI funkce do systému Apple Intelligence a výrazně tlačí na ochranu soukromí. Data uživatelů navíc podle Applu neslouží k dalšímu trénování modelů, což je přesný opak přístupu mnoha konkurentů.
Zajímavé je i to, že OpenAI údajně není s partnerstvím s Applem úplně spokojeno. Spekuluje se dokonce o tom, že firma zvažovala právní kroky kvůli tomu, že integrace ChatGPT do Apple Intelligence nepřinesla očekávané příjmy.