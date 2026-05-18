OpenAI proti Apple: Spolupráce kolem ChatGPT se mění v otevřený konflikt

Partnerství mezi Applem a OpenAI, které ještě před dvěma lety působilo jako jeden z největších AI tahů v technologickém světě, má podle nových informací začít výrazně skřípat. Bloomberg nyní přišel se zprávou, že OpenAI zvažuje právní kroky proti Applu kvůli tomu, jak kalifornský gigant integraci ChatGPT do svých systémů uchopil.
Spolupráce byla oznámena v roce 2024 a přinesla ChatGPT například do Siri, Image Playground nebo systémových funkcí v iOS, iPadOS a macOS. Apple zároveň umožnil předplácet ChatGPT přímo přes Nastavení, přičemž si z plateb bere provizi. Jenže právě tady podle všeho začínají problémy.
Vedení OpenAI podle všeho očekávalo mnohem hlubší integraci do systému a výraznější pozici uvnitř Siri. Podle lidí, obeznámených se situací, firma předpokládala, že Apple bude ChatGPT aktivně propagovat a postupně jej dostane do většího množství aplikací i funkcí. To se ale nestalo.
Poměrně zajímavě působí i informace o tom, jak samotná integrace funguje. Pokud chce uživatel získat odpověď od ChatGPT přes Siri, musí často přímo vyslovit nebo napsat „ChatGPT“. Výsledky navíc bývají omezenější než v samostatné aplikaci ChatGPT. Ve výsledku tak mnoho uživatelů ani netuší, že nějaké propojení mezi Siri a OpenAI vůbec existuje.
Fotogalerie
Podle Bloombergu panovalo v OpenAI přesvědčení, že spolupráce může generovat miliardy dolarů ročně na předplatném. Apple měl údajně celý projekt interně prezentovat jako příležitost srovnatelnou s obří dohodou s Googlem kolem vyhledávání v Safari. Realita ale měla být výrazně slabší.
Dalším zdrojem frustrace se prý stala typická uzavřenost Applu. OpenAI údajně dlouho nemělo přesné informace o tom, jak bude ChatGPT v iPhonech, iPadech a Macích implementováno. Jeden z manažerů OpenAI podle Bloombergu situaci popsal slovy, že Apple po nich požadoval plnou důvěru, aniž by firma měla detailnější přístup k plánům integrace.
Vyjednávání o úpravě spolupráce se prý v posledních měsících prakticky zastavila. OpenAI proto údajně zvažuje několik možností, včetně formálního obvinění z porušení smlouvy. Ve hře ale zatím nemusí být přímo žaloba. Podle dostupných informací firma stále doufá, že se spor podaří vyřešit bez soudu.
Zajímavé je, že OpenAI údajně nevadí plánované rozšíření Siri o další chatboty. V iOS 27 se totiž očekává podpora služeb jako Gemini od Googlu nebo Claude od Anthropic. Partnerství s Applem nikdy nemělo být exkluzivní a nové „AI rozšíření“ Siri by naopak mohlo ChatGPT ještě více zviditelnit.
Celá situace ale dobře ukazuje, jak složité začínají být vztahy mezi technologickými giganty v době AI. Apple chce mít maximální kontrolu nad uživatelským prostředím, zatímco OpenAI potřebuje, aby její služby byly co nejviditelnější a nejvíce používané. A právě tady se jejich představy podle všeho začaly rozcházet.