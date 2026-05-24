Zapněte si na iPhone speciální zvuk při zapínání a vypínání telefonu

Pamatujete si dobu, kdy každý telefon při zapnutí hlasitě „ožil“ krátkou melodií nebo typickým zvukem? U starých tlačítkových mobilů to byla téměř samozřejmost. Apple se ale dlouhé roky držel opačné filozofie a iPhony byly při zapínání i vypínání prakticky úplně tiché. To se změnilo až v posledních generacích. Pokud vlastníte iPhone 14 nebo novější, můžete si v systému aktivovat speciální zvukový efekt, který se přehraje při spuštění nebo vypnutí zařízení.
Funkce není nijak výrazně propagovaná a mnoho uživatelů o ní vůbec neví. Apple ji schoval do sekce Zpřístupnění, kde běžně najdete různé pomůcky pro zrak, sluch nebo ovládání telefonu. Právě tam se ale ukrývá i možnost přehrávání zvuku při zapnutí a vypnutí systému.
Je důležité zdůraznit, že tato možnost funguje pouze na iPhonu 14 a novějších modelech. Na starších iPhonech ji v nastavení nenajdete, a to ani po aktualizaci systému. Apple funkci navázal na novější hardware, takže pokud například používáte iPhone 13 Pro nebo starší model, aktivace bohužel možná není.
Kde funkci zapnout
Aktivace je otázkou několika sekund. Stačí postupovat následovně:
Otevřete aplikaci Nastavení a přejděte do sekce Zpřístupnění. Následně otevřete položku Audiovizuální pomůcky. Právě zde najdete přepínač s názvem Zvuky při zapnutí a vypnutí. Jakmile jej aktivujete, iPhone začne při zapínání i vypínání přehrávat krátký zvukový signál.
Zajímavé je, že zvuk funguje nezávisle na hlasitosti telefonu. Uslyšíte ho tedy i tehdy, když máte aktivovaný tichý režim nebo ztlumené vyzvánění. Apple tím pravděpodobně cílí hlavně na lepší přístupnost a potvrzení, že se zařízení skutečně vypnulo nebo zapnulo.
Nenápadná funkce, kterou většina lidí přehlédne
Na první pohled jde možná o drobnost, ale překvapivě rychle si na ni člověk zvykne. Zejména při restartování telefonu nebo po úplném vypnutí je příjemné mít okamžitou zvukovou odezvu, že zařízení opravdu reaguje. U iPhonů totiž často není na první pohled úplně jasné, jestli už se systém vypnul nebo jestli stále probíhá restart.
Apple zároveň zachoval svůj typický minimalistický přístup. Nečekejte hlasitou melodii ani efektní animace známé z některých Android telefonů. Jde jen o krátký decentní tón, který do iOS poměrně dobře zapadá.
Funkce je dostupná v novějších verzích iOS pro iPhone 14 a novější modely a aktivovat ji můžete kdykoliv přímo v nastavení systému.