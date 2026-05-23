Recenze Garmin Index S2 Smart Scale: Pohlídá svaly a pomůže tam, kde se bojuje o každých 100 gramů

Proč máte na ruce chytré hodinky? Jeden typ lidí proto, aby ho informovaly o událostech z telefonu, druhý pro to, aby mu poskytovaly patřičné zdravotní metriky, třetí je pak kombinací obojího. Co ale chytré hodinky neumí a pravděpodobně nikdy umět nebudou, je měření hmotnosti. A právě k tomu je ideální Garmin Index S2 Smart Scale.
Všechny platformy, ať už je to ta Applu, Samsungu nebo i Garminu, nabízí možnost zadávat si do patřičné aplikace hodnotu ručně. Zvážíte se na klasické váze a výsledné číslo napíšete do patřičné kolonky. Z toho se vám mohou počítat další hodnoty, se zadáním výšky třeba i BMI. První problém je v tom, že to musíte dělat ručně a snadno zapomenete, druhý pak, že nemáte tu přidanou hodnotu v doprovodných datech.
Na chytrou váhu Garmin Index S2 Smart Scale se stačí postavit, a to je vlastně všechno, co musíte udělat (i když s ní pro její aktivaci musíte nejdříve alespoň pohnout). Na displeji vám ukáže patřičné hodnoty, která vzápětí skrze Wi-Fi pošle do propojeného telefonu s aplikací Garmin Connect (po prvotní synchronizaci skrze Bluetooth). To je vlastně jediné omezení, ale není to nutně špatně. V případě Apple ekosystému totiž můžete stále fungovat klidně jen s aplikací Zdraví, při používání to tak neznamená, že musíte vlastnit ještě jiné Garmin zařízení, i když se to samozřejmě přímo nabízí.
Fotogalerie
Pro rodinu i sportovní tým
Po vybalení váhy do ní jen vložíte čtyři přítomné AAA baterie (podle četnosti používání vydrží až 9 měsíců), v telefonu spustíte aplikaci Garmin Connect a na váhu se postavíte. Ona tím přiřadí dané metriky vašemu účtu. Další člen domácnosti nebo sportovního týmu, nebo vlastně i kdokoli jiný, zase spustí svou aplikaci Connect a opět se postaví na váhu. Jeho hodnoty jsou pak zapsány právě do jeho účtu. Takto může váha obsáhnout až 16 osob. Když se na ní pak daná osoba postaví, váha ví, o koho jde a data posílá skrze Wi-Fi přímo do jeho aplikace.
Pro uživatele Garmin ekosystému je Connect ta zásadní platforma, ve které najde všechny důležité metriky, informace a aktivity. Můžete jí ale použít i jen jako prostředníka a veškeré měřené hodnoty kontrolovat ve Zdraví. V Connectu k tomu stačí jít do Nastavení -> Propojené aplikace a tady klepněte na Apple Health, kde provázání aktivujte. Co za data pak váha naměří, pošle sice předně do Connectu, z něho si to ale hned převezme právě Zdraví, a to aniž byste museli cokoli řešit. Podobně to funguje i u jiných platforem, např. Samsung Health atd. Provázanost s aplikací je ale důležitá kvůli historii. Váha sama totiž ukazuje progres po uplynulých 30 dnů, k delším trendům už musíte do telefonu.
Fotogalerie #2
Co všechno Garmin Index S2 Smart Scale měří?
Hmotnost je jen jeden údaj, který vám váha řekne (a to až do 181 kg). Na zřetelně viditelném displeji rotují po hmotnosti i další hodnoty, které váha naměřila, a to včetně hmotnostního trendu. Patří mezi ně:
- BMI: Pokud je jedním z vašich cílů hubnutí, je sledování BMI nezbytností. Slouží totiž k odhadu celkové tělesné hmotnosti a určení, zda má člověk nadváhu či podváhu. Pomáhá také pochopit rizika vzniku onemocnění v závislosti na množství tělesného tuku. Chytrá váha vypočítá vaše BMI vydělením hmotnosti v kilogramech druhou mocninou vaší výšky v metrech.
- Procento tělesného tuku: Na cestě za lepší kondicí je důležité si uvědomit, že část tělesného tuku je zdraví prospěšná – hraje totiž zásadní roli v celkovém fungování těla, včetně trávení a metabolismu. Nezbytný a zásobní tuk je klíčový pro termoregulaci a udržení maximální energie pro soustavný trénink a cvičení.
- Kosterní svalová hmota: Pro každého sportovce je budování svalů důležitá část procesu. Často si však nárůst nové svalové hmoty pleteme s tukem, když vidíme, že číslo na váze stoupá. Jenže svaly mají vyšší hustotu než tuk. Díky funkci měření kosterní svalové hmoty tak budete přesně vědět, kolik z vaší váhy tvoří právě rostoucí svaly.
- Kostní hmota: Abychom byli silnější a chránili se před zraněním, musí být naše kosti zásobeny vápníkem. K tomu je nezbytnou součástí stravy vitamin D. Abyste měli přehled o síle svých kostí, disponuje chytrá váha funkcí měření kostní hmoty, která vám prozradí, jakou část vaší hmotnosti tvoří právě kosti.
- Procento vody v těle: Hydratace je důležitá po celý rok, ale její význam roste, když se oteplí a podnikáte venkovní aktivity. Abyste zjistili, jak na tom s hydratací jste, funkce procenta vody v těle vypočítá, jakou část vaší hmotnosti tvoří tekutiny.
A k tomu tady máte i počasí, takže pokud se vážíte ráno, můžete si rovnou naplánovat nějakou aktivitu. Váha zároveň podporuje opakované vážení, pokud se tedy vážíte hned po probuzení i večer, v aplikaci Connect (a popřípadě i té propojené) tyto hodnoty najdete také. Mimochodem váha má možnost vypnout záznam všech dat, která vás nezajímají a měřit třeba jen hmotnost.
Fotogalerie #3
Informace o jednotlivých metrikách najdete i v Connectu u karty hmotnosti pod třemi tečkami vpravo nahoře v nápovědě. Bohužel tu ale nejsou ideální hodnoty, kterých byste měli dosahovat. Uměl bych si představit, že tu najdu ty šité na míru právě sobě, protože by je aplikace měla znát, a to obzvlášť pokud nosíte i Garmin hodinky a děláte s nimi aktivity a tréninky. Takhle vlastně dostanete jen číslo, se kterým už musíte pracovat dál – tedy ideálně si na internetu v tabulkách dohledat, pro jaký věk, jaké pohlaví a jakou výšku jsou dané hodnoty ideální nebo naopak mezní.
Proč vlastně chtít chytrou váhu?
Právě v interpretaci dat ale tkví největší síla váhy, pokud ji nesdílíte sami. Zatímco já ji používám primárně k tomu, abych si hlídal svou stabilní váhu a sledoval, zda při zvýšené zátěži nepálím spíše svaly než tuky, moje manželka má opačný cíl. Kvůli problémům se stravováním je pro ni kriticky důležité každé kilo navíc, a právě Index S2 se pro ni stal neocenitelným pomocníkem při snaze zdravě přibrat.
Fotogalerie #4
Váha jí poskytuje přesný přehled o tom, z čeho se její přírůstky skládají. Vidí, zda se jí daří budovat svalovou hmotu, nebo zda se zlepšuje hustota kostí, což je při podvýživě často opomíjený, ale klíčový parametr. Garmin Index S2 je v tomto ohledu extrémně precizní – v aplikaci i na displeji totiž řešíte doslova každých 100 gramů. Pro někoho možná zbytečný detail, pro člověka v procesu rekonvalescence a nabírání hmotnosti je to však obrovská psychická vzpruha. Každý desetinový posun vpřed je okamžitě zaznamenán do grafu trendů, což motivuje k dalšímu postupu v jídelníčku.
Právě tato variabilita dělá z Index S2 rodinné zařízení. Zatímco mně stačí letmý pohled na večerní trend, aby se mi „odfajfkovala“ metrika v Connectu, pro manželku je to diagnostický nástroj, který jí potvrzuje, že její úsilí nese své ovoce. Možnost sledovat procento vody v těle je pak pro ni dalším důležitým indikátorem, zda je její nárůst hmotnosti skutečný, nebo jde jen o aktuální zavodnění.
Chytrá váha jako další logický krok
Garmin Index S2 Smart Scale není jen „další váha“. Je to chybějící článek v ekosystému pro každého, kdo to myslí se sledováním svého zdraví vážně, ať už žije v ekosystému Garmin nebo jiném. Pokud už ale na zápěstí nosíte Fenixy, Forerunnery, Venu nebo Vívoactive či jiné hodinky, je pořízení této váhy naprosto logickým krokem, jak automatizovat sběr dat bez nutnosti cokoli ručně přepisovat.
Jistě, na trhu najdete levnější chytré váhy, ale jen málokterá nabídne tak bezproblémovou synchronizaci přes Wi-Fi, a tak hluboké propojení s ekosystémem. Ať už se snažíte váhu udržet, shodit přebytečné kilogramy, nebo naopak bojujete o každých 100 gramů směrem nahoru, Index S2 vám poskytne data, která jsou přesná, přehledná, a hlavně okamžitě dostupná tam, kde je potřebujete.
Je to investice do zdraví, která vám sice ideální hodnoty v tabulkách neukáže, ale dá vám všechny nástroje k tomu, abyste se k nim dopracovali. A čím víc produkt doporučit než tím, že mě během testování natolik oslovil, že jej nakonec z testu nevracím ale naopak si jej rád kupuji. Garmin Index S2 Smart Scale stojí 3 590 Kč a je k dispozici v bílé nebo černé barvě.
Chcete Garmin s 10% slevou? Můžete ji využít na veškerý sortiment (vyjma již zlevněného zboží a nejnovějších modelů uvedených v posledních týdnech). V košíku stačí zadat kód SM10.