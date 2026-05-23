Jak na iPhone zkopírovat jen část textové zprávy? Takto jednoduše to uděláte

V aplikaci Zprávy na iPhonu se občas objeví situace, kdy nepotřebujete kopírovat celý text, ale jen jeho malou část. Typicky jde o jednorázové heslo, číslo zásilky, adresu, část instrukcí nebo třeba ověřovací kód z banky. Spousta uživatelů přitom dlouhé roky fungovala stylem „zkopírovat všechno a pak to ručně mazat“. V novějších verzích iOS to ale jde mnohem pohodlněji.
Apple totiž do aplikace Zprávy přidal možnost označit jen konkrétní část textu přímo uvnitř jedné zprávy. Funguje to velmi podobně jako označování textu v Safari nebo Poznámkách a v praxi jde o drobnost, která dokáže ušetřit překvapivě hodně času.
Postup je jednoduchý. V aplikaci Zprávy stačí podržet prst na konkrétní bublině s textem a v nabídce zvolit možnost Vybrat. Následně se objeví klasické posuvníky pro označení textu. Pomocí nich už jen vyberete přesně ten úryvek, který chcete zkopírovat. Poté klepnete na Kopírovat a text můžete vložit kamkoliv dál.
Právě u delších zpráv je to obrovsky praktické. Pokud vám například někdo pošle více údajů najednou – heslo k Wi-Fi, adresu a telefonní číslo – nemusíte už kopírovat vše naráz. Označíte jen konkrétní část a máte hotovo během pár sekund. Velmi dobře to funguje i při přepisování údajů do aplikací třetích stran, e-shopů nebo třeba při přihlašování do pracovních systémů.
Příjemné je i to, že označování funguje přesně a plynule. Posuvníky reagují podobně jako v jiných částech systému a i delší text se vybírá pohodlně. V praxi jde o jednu z těch nenápadných funkcí, které člověk po pár dnech začne používat automaticky a pak mu chybí všude jinde.
Pokud často pracujete s ověřovacími kódy, přihlašovacími údaji nebo adresami, vyplatí se tuhle možnost znát. Ve spojení s automatickým vyplňováním hesel, funkcí Kopírovat a vložit mezi zařízeními přes Handoff nebo správci hesel může výrazně urychlit každodenní práci s iPhonem.