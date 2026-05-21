Apple chystá velkou změnu MacBooků? Trackpad se může proměnit k nepoznání

Apple si v posledních letech čím dál víc pohrává s myšlenkou MacBooku, jehož základna nebude jen obyčejným místem pro klávesnici a trackpad, ale mnohem chytřejší ovládací plochou. A nejnovější patent, který si kalifornský gigant nechal schválit, tuto vizi posouvá zase o něco dál. Dobrou zprávou přitom je, že tentokrát nejde o žádný úplně šílený koncept s virtuální klávesnicí nebo odnímatelným modulem, ale o řešení, které působí o poznání realističtěji. Klasická klávesnice by totiž zůstala, zatímco prostor kolem ní by se mohl proměnit v dynamickou dotykovou plochu.
Hlavní roli v patentu hraje trackpad, který by už nemusel být pevně daným obdélníkem pod klávesnicí. Apple popisuje základnu MacBooku tvořenou světlo propustným sklem, pod kterým by se nacházely sekundární displeje, dotykové senzory, snímače síly stisku a haptická odezva. Díky tomu by se aktivní plocha trackpadu mohla podle potřeby zvětšovat, zmenšovat, přesouvat nebo měnit svůj vzhled podle právě používané aplikace.
V praxi by to mohlo fungovat poměrně zajímavě. Při psaní textu by se trackpad mohl zmenšit tak, aby nedocházelo k nechtěným dotykům dlaněmi. Naopak při úpravě fotografií, práci s videem, hraní her nebo 3D modelování by se mohl rozšířit na větší část opěrky pro ruce a nabídnout tak mnohem prostornější ovládací plochu. Nešlo by tedy jen o větší trackpad, ale o softwarově řízené rozhraní, které by se přizpůsobovalo tomu, co zrovna děláte.
Zajímavé je i to, že Apple v patentu řeší detaily, které by u podobného zařízení mohly být zásadní. Pokud by totiž část skleněné plochy měla jinou texturu kvůli lepšímu pocitu pod prsty, obraz zobrazovaný pod ní by mohl vypadat jinak než pod hladkým sklem. Apple proto popisuje systém, který by grafiku upravoval tak, aby celé rozhraní působilo jednotně. Součástí má být také haptická odezva, díky níž by uživatel cítil hranice aktivní plochy nebo potvrzení stisku podobně jako u dnešních Force Touch trackpadů.
Celé řešení trochu připomíná myšlenku Touch Baru, jen v mnohem širším a potenciálně užitečnějším provedení. Místo úzkého proužku nad klávesnicí by Apple využil prostor kolem ní, který dnes z velké části slouží jen jako opěrka pro ruce. Samozřejmě platí, že patent automaticky neznamená hotový produkt. Apple si podobných nápadů registruje spoustu a řada z nich se nikdy nedostane do prodeje. Pokud by se ale podobný MacBook někdy skutečně objevil, mohl by jít o jednu z největších změn v ovládání jablečných notebooků za poslední roky.