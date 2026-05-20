WhatsApp chystá funkci, která smaže zprávu krátce po přečtení

WhatsApp pracuje na nové úrovni ochrany soukromí pro mizející zprávy. Uživatelé si budou moci nově nastavit, aby zpráva zmizela krátce poté, co si ji příjemce přečte. Funkce se objevila v nejnovější beta verzi aplikace dostupné přes TestFlight a podle serveru WABetaInfo už ji testují první uživatelé.
Novinka přidává do nastavení mizejících zpráv novou volbu s názvem „After reading“ („po přečtení“). Zatímco dnes lze nastavit automatické mazání například po 24 hodinách, 7 dnech nebo 90 dnech od odeslání, nově bude možné navázat odstranění přímo na okamžik přečtení zprávy.
Po aktivaci této možnosti si uživatel vybere, za jak dlouho po přečtení má zpráva zmizet. Aktuálně beta verze nabízí intervaly 5 minut, 1 hodina nebo 12 hodin. Pokud si ale příjemce zprávu vůbec neotevře, WhatsApp ji automaticky odstraní po 24 hodinách.
Funkce je součástí nastavení „Default message timer“, tedy výchozího časovače pro nové konverzace. Technicky ale funguje trochu jinak než dosavadní časově založené varianty, protože bere v úvahu skutečné přečtení zprávy místo samotného času od odeslání.
Mizející zprávy jsou ve WhatsAppu dostupné už delší dobu a lze je zapnout buď pro jednotlivé chaty, nebo globálně pro všechny nové konverzace. Vedle soukromí pomáhají také šetřit úložiště zařízení, protože starší obsah se automaticky maže bez nutnosti ručního čištění historie.
Podle WABetaInfo je nová funkce dostupná jak v iOS beta verzi přes TestFlight, tak v Android beta verzi, což obvykle naznačuje, že se širší vydání blíží. Přesné datum spuštění pro všechny uživatele ale zatím známé není.