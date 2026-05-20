Ledový design pro hokejový svátek: Tissot představuje limitovanou edici PR100 k MS 2026

Letošní hokejové šílenství propuká naplno. U této příležitosti odhaluje švýcarská hodinářská ikona Tissot, známá jako dlouholetý oficiální časoměřič šampionátu, exkluzivní pánské hodinky PR100 v hokejové edici pro rok 2026. Novinka láká na atraktivní vzhled v barvě ledu a netradiční balení, ve kterém najdete i hokejový puk.
Značka Tissot pravidelně garantuje absolutní přesnost měření času během celého turnaje IIHF. Pro fanoušky rychlého sportu a elegantních doplňků nyní přichází se speciální edicí Tissot PR 100 Quartz IIHF 2026, jež v sobě snoubí švýcarské řemeslo s hokejovou energií.
Vzhledu dominuje čistý, světle modrý ciferník, který svou barvou odkazuje na čerstvě upravenou ledovou plochu. Dobrou čitelnost při nočních zápasech či ve tmě zajišťují stříbrné indexy a ručky s luminiscenční vrstvou. Sportovní zaměření potvrzují přesné stopky s malými subciferníky a nenápadná datumovka vložená mezi indexy 4 a 5.
Ušlechtilá ocel a safír do tvrdých podmínek
Jelikož je hokej plný tvrdých střetů, dostaly tyto hodinky odpovídající odolnost. Pouzdro s univerzálním průměrem 40 mm i ocelový tah s motýlkovou sponou jsou vyrobeny z prémiové nerezové oceli 316L. Ciferník kryje safírové sklo, které odolá škrábancům mnohem lépe než plexisklo u mantinelů. Díky vodotěsnosti 100 metrů (10 barů) s nimi můžete bez obav plavat, sprchovat se nebo slavit výhry šampaňským.
Pohon zajišťuje spolehlivý švýcarský bateriový strojek ETA G10.212. Ten disponuje funkcí EOL (End of Life), která vás na blížící se konec životnosti baterie upozorní skákáním vteřinové ručky v delších intervalech. Hodinky se vám tak nezastaví uprostřed třetiny a na jedno nabití se o ně nemusíte starat klidně celý rok – žádné každodenní nabíjení jako u smartwaches vás nečeká.
Unikátní balení a gravírování pro sběratele
Hodinky se stanou cenným suvenýrem díky detailům na zadní straně a obsahu krabičky. Dýko zdobí tematické gravírování letošního mistrovství IIHF 2026, přičemž uvnitř dárkového boxu na majitele čeká skutečný hokejový puk.
Ať už budete fandit přímo na stadionu, nebo sledovat zápasy doma s přáteli, model Tissot PR100 IIHF 2026 představuje ideální upomínku na letošní šampionát. Nabízí kombinaci sportovního ducha, elegance pro každý den a sběratelské hodnoty. Oficiální cena je 11 390 Kč.
