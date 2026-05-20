iOS 26.5 naznačuje velkou změnu. Apple otevře iPhone alternativním obchodům v další zemi!

Apple udělal v iOS 26.5 další krok směrem k otevření iPhonu alternativním obchodům s aplikacemi. Tentokrát se změna týká Brazílie, kde se v systému nově objevilo nastavení umožňující vybrat výchozí tržiště aplikací mimo App Store. Přestože funkce zatím není aktivní naplno, jde o poměrně jasný signál, že spuštění alternativní distribuce aplikací se rychle blíží.
Nová volba se nachází v Nastavení v sekci aplikací. Uživatel zde může spravovat výchozí aplikace a nově i preferované tržiště pro instalaci aplikací. Systém zároveň upozorňuje, že zvolený obchod bude využíván například pro doporučení v Siri, Spotlightu nebo Safari. Zjednodušeně řečeno, iPhone už v budoucnu nemusí automaticky počítat pouze s App Storem.
Zajímavé je, že Apple podle všeho nepůjde cestou úplně volného sideloadingu známého z některých jiných platforem. Vše nasvědčuje tomu, že firma chce zachovat model alternativních obchodů s aplikacemi, které budou fungovat podobně jako App Store, jen pod správou třetích stran. Jinými slovy, aplikace se pravděpodobně stále nebudou běžně instalovat přímo z webových stránek.
Celá změna přichází po tlaku tamních regulátorů, kteří dlouhodobě řeší pravidla App Storu a postavení Applu na trhu. Podobnou situaci už ostatně sledujeme i v Evropské unii, kde Apple kvůli novým zákonům musel alternativní obchody i externí platební systémy umožnit už dříve.
Součástí nových podmínek mají být také nové poplatky pro vývojáře. Apple si chce i nadále ponechat část provizí z distribuce aplikací nebo platebních systémů, a to i v případě, že aplikace nebude distribuována přes klasický App Store. Přesná pravidla zatím Apple oficiálně nepotvrdil, ale první informace naznačují, že firma se snaží najít kompromis mezi požadavky regulátorů a vlastním obchodním modelem.
Pro běžné uživatele může být nejzajímavější hlavně větší svoboda výběru. Alternativní obchody by teoreticky mohly nabídnout aplikace, které dnes App Store nepovoluje, jiné cenové modely nebo větší flexibilitu pro vývojáře. Na druhou stranu právě zde Apple dlouhodobě upozorňuje na bezpečnostní rizika spojená s distribucí aplikací mimo vlastní ekosystém. iOS 26.5 tak ukazuje, že se iPhone postupně mění způsobem, který by byl ještě před pár lety prakticky nepředstavitelný.