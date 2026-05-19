První chytré brýle Android XR dorazí už letos a budou kompatibilní s iPhone!

Google letos na Google I/O 2026 ukázal spoustu věcí, ale jedna z nich vyčnívala možná víc, než se na první pohled zdálo. Nešlo o další model umělé inteligence ani o nové funkce ve vyhledávání. Řeč je o prvních Android XR „audio brýlích“, které mají ambici nenápadně změnit způsob, jakým komunikujeme s technologiemi. A co je možná ještě zajímavější, Google rovnou potvrdil, že si budou rozumět nejen s Androidem, ale i s iPhonem.
Na první pohled přitom tyto brýle nepůsobí nijak futuristicky. Žádné displeje před očima, žádné hologramy. Google spolu se Samsung vsadil na mnohem nenápadnější přístup. Takzvané „intelligent eyewear“ jsou ve své podstatě klasické brýle, které místo obrazu pracují čistě se zvukem. Veškerý výstup tak probíhá přes integrované reproduktory přímo u uší, zatímco o vstup se starají kamery a mikrofony. Právě ty dávají brýlím oči a uši, díky kterým může Gemini chápat, co se kolem vás děje.
Ovládání je přitom maximálně jednoduché. Stačí klepnout na nožičku brýlí nebo použít hlasový příkaz „Hey Google“ a AI se okamžitě hlásí o slovo. V praxi to znamená, že se můžete zeptat na cokoliv, co právě vidíte kolem sebe. Jdete kolem restaurace? Brýle vám řeknou recenze. Nevíte, co je to za mrak nad vámi? Gemini vám odpoví. Narazíte na komplikovanou dopravní značku? AI ji přeloží a vysvětlí.
Ještě zajímavější je navigace. Brýle přesně ví, kde stojíte a kam se díváte, takže vás dokážou navigovat přirozeněji než telefon. Žádné sledování mapy na displeji, ale plynulé pokyny přímo do uší. Velkou roli hraje i propojení s telefonem. Ať už používáte Android nebo iPhone, brýle zvládnou vyřizovat hovory, číst zprávy nebo je rovnou shrnovat. To všechno bez toho, abyste museli vytahovat telefon z kapsy.
Google ale míří ještě dál. Brýle zvládnou pořizovat fotografie a videa, které lze následně upravovat pomocí AI. Stačí jednoduchý příkaz a systém dokáže třeba odstranit rušivé prvky nebo si s fotkou trochu pohrát. Nechybí ani překlady v reálném čase, a to nejen textu, ale i mluveného slova. Výsledkem má být přirozený hlas, který zachová tón i intonaci mluvčího, což zní až překvapivě ambiciózně. Celé to pak doplňuje schopnost řešit složitější úkoly na pozadí. Gemini dokáže například připravit objednávku kávy nebo zajistit jinou službu, zatímco vy se věnujete něčemu jinému. Stačí pak jen finální potvrzení.
Zajímavostí je i spolupráce na designu. Google si na vzhled přizval módní značky Gentle Monster a Warby Parker, zatímco hardware má pod palcem Samsung s čipem od Qualcomm. Každá značka přitom přináší vlastní styl, takže brýle nepůsobí jako technologický experiment, ale spíš jako běžný módní doplněk.
První modely dorazí už letos na podzim a zatím jsme viděli jen malou ochutnávku z připravovaných kolekcí. Už teď je ale jasné, že Google nechce zopakovat chyby minulosti a místo okázalého experimentu sází na něco, co může lidem dávat smysl v každodenním životě. A možná právě proto jsou tyhle brýle mnohem důležitější, než se na první pohled zdá. Nejsou totiž o tom, co vidíte. Ale o tom, jak nenápadně může technologie zmizet z vašeho zorného pole a přitom být neustále s vámi.