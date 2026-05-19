Apple po měsících překvapil: Oblíbené příslušenství konečně míří z USA do světa!

Apple si občas rád některé novinky nechá nejdřív „pro sebe“, respektive svůj domovský trh, a teprve časem je pustí do světa. Přesně to je i případ zajímavého MagSafe příslušenství, které se loni před Vánoci objevilo v nabídce amerického Apple Storu tak trochu potichu, ale o to větší pozornost na sebe strhlo. Řeč je o Hikawa Grip & Stand for iPhone, které se nyní dle tiskové zprávy Apple začíná prodávat po světě, respektive pak v pár vybraných státech. V poznámkách „pod čarou“ totiž Apple uvádí, že bude novinka dostupná v Austrálii, Rakousku, Belgii, Kanadě, Číně, Dánsku, Francii, Hong Kongu, Itálii, Japonsku, Nizozemsku, Singapuru, Jižní Koreji, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Taiwanu, UAE, Velké Británii a samozřejmě USA.
Z americké exkluzivity do celého světa
Když Apple tento doplněk na konci loňského roku zařadil do nabídky v USA, působilo to jako test. Nešlo o žádný masový produkt, ale spíš o ukázku toho, kam až může jít kombinace designu, praktičnosti a důrazu na přístupnost nebo chcete-li zpřístupnění. Teď je ale jasno. Apple hlásí, že příslušenství je nově dostupné celosvětově skrze Apple Online Store, a to rovnou ve třech nových barevných variantách.
Za produktem stojí designérka Bailey Hikawa z Los Angeles, která na jeho vývoji spolupracovala s lidmi s různými typy zdravotního omezení. Právě to je na celém projektu možná nejzajímavější. Nejde totiž o klasický „hezký doplněk“, ale o věc, která má reálně pomáhat.
Hikawa Grip & Stand kombinuje funkci úchopu a stojánku, přičemž jeho hlavním cílem je usnadnit držení iPhonu lidem, kteří mají problém se silou v rukou nebo jemnou motorikou. Jinými slovy, iPhone se díky němu stává dostupnější pro širší skupinu uživatelů. Zajímavé je i to, že na projektu spolupracoval i výrobce PopSockets, který má s ergonomickými doplňky bohaté zkušenosti a tady je to znát.
Apple dál tlačí na přístupnost
Celý projekt krásně zapadá do dlouhodobé strategie Applu, který se snaží přístupnost dostat co nejblíž běžnému uživateli a jak ukazuje i nedávné oznámení nových funkcí v rámci Apple Intelligence, nejde jen o software, ale i o hardware a příslušenství.
Sám Apple to ostatně potvrzuje i tím, že kolem uvedení chystá speciální akci v rámci Today at Apple v Los Angeles, kde se bude řešit právě role iPhonu jako asistivního zařízení, což je ostaně jasný signál, kam firma míří.
Skoro se tedy až chce říci, že to, co začalo jako nenápadná americká exkluzivita před Vánoci, se dnes mění v globální produkt a i když Hikawa Grip & Stand for iPhone nebude pro každého, přesně ukazuje, jak může vypadat smysluplné příslušenství. Apple tím zároveň připomíná, že i drobnost, jako je správně navržený úchop, může mít pro někoho zásadní dopad. A právě v tomhle má stále náskok.