Recenze Hikawa Phone Grip & Stand: Další exkluzivita z dílny Applu, kterou snad nebudete nikdy potřebovat!

Když Apple před 14 dny představil iPhone Socket, ani ve snu by zřejmě nikoho nenapadlo, že o týden později bude následovat další exkluzivní produkt. Apple přesto minulý týden uvedl další exkluzivitu a to konkrténě Hikawa Phone Grip & Stand (MagSafe Compatible). Jedná se o produkt, který vznikl ve spolupráci se značkou Hikawa na oslavu 40 výročí podpory přístupnosti společnosti Apple. Jelikož tyto limitky jsou vůbec těmi prvními, které Apple začal nabízet od dob exkluzivních iPodů, což je 20 let zpátky, tak jsem si pořídil jak iPhone Socket, tak i Hikawa Phone Grip. Ten byl k dostání exkluzivně pouze v USA a to výhradně online. Limitovaná edice byla k dispozici v barvách s označením Crater, kterou mám já a také Chartreuse.
Novinka dorazila tento týden a já jsem ji hned otestoval. Co se balení týká, to je minimalistické a najdete v něm pouze samotný produkt, veškeré další informace jsou totiž napsané přímo na krabičce, kde se dozvíte jednak o tom o co se jedná a také informaci o tom, že produkt je v podstatě více než samotným produktem odkazem Applu k oslavě 40 let přístupnosti pro handicapované uživatele. O tom svědčí především fakt, že Apple produkt označuje jako Art, tedy umění a musím uznat, že pokud máte právě barvu Crater, jenž mám já, tak se o v jistém pohledu umění skutečně jedná. Celý Magsafe stojánek je vyrobený z gumy, je dutý, ale vystužený, díky čemuž není nijak zásadně těžký, ale je pevný Díky gumovému materiálu se příjemně drží, neklouže, je měkký a je uspůsoben tak, aby jej dokázal držet pohodlně opravdu kdokoli. Apple vsadil na ty nejlepší magnety, díky čemuž vám z něj iPhone neupadne ať budete dělat zkrátka cokoli.
Samotný držák a stojánek v jednom má díru, do které pohodlně strčíte prst a můžete pevně a především pohodlně držet telefon, i když máte jakoukoli deformaci prtů nebo jakýkoli handicap. Já mám jako většina z nás to obrovské štěstí, že nic podobného nepotřebuju a tak využiji hlavně druhou funkci a to funkci stojánku. Telefon na stojánku vypadá skutečně velmi dobře a je potřeba říct, že právě v případě, že použijete Hikawa Phone Grip and Stand jako sotojánek, lze skutečně mluvit o umění. Pokud jste si tento produkt nemuseli pořídit, pak buďte rádi, protože jej nepotřebujete. Pokud jste si jej pořídili stejně jako já, jen na výstavku, protože Applem žijete posledních 20 let a vše co máte máte defakto kvůli Applu pak budťe také rádi, ale pokud jste si jej pořídili protože jej potřebujete, pak věřím, že vám bude dobře sloužit a kromě toho vám bude připomínat, že se Apple skutečně věnuje i zákazníkům, kteří to v životě nemají jednoduché.