Apple odhalil oficiální harmonogram WWDC 2026! Termín představení iOS 27 je tak potvrzen

J. Jiří Filip
Apple dnes v noci oficiálně rozeslal mediální pozvánky a zároveň potvrdil kompletní harmonogram WWDC 2026. A i když jde „jen“ o organizační oznámení, mezi řádky je jasně cítit, že letošní ročník bude pro Apple jeden z nejdůležitějších za poslední roky. Z hlediska harmonogramu se nicméně letošní WWDC předešlým ročníkům v ničem nevymyká, takže platí to, co se obecně předpokládalo – tedy, že se nové systémy ukáží v tradiční den a v tradičním čase. 

Konference WWDC 2026 odstartuje 8. června a skončí 12. června. A stejně jako v předchozích letech, i tentokrát bude hlavní keynote probíhat v klasickém čase – 10:00 pacifického času, tedy 19:00 našeho času. Apple zároveň potvrdil, že keynote bude možné sledovat hned několika způsoby. Stream poběží na webu Apple.com, v aplikaci Apple TV i na oficiálním YouTube kanálu Applu.

Součástí WWDC ale není jen samotná keynote. Apple plánuje také Platforms State of the Union, které proběhne ve 13:00 pacifického času a míří primárně na vývojáře. Následně se rozjede série technických videí, návodů a laboratorních session, kde budou inženýři Applu rozebírat nové technologie do větší hloubky.

Zajímavostí letošního ročníku je i to, že Apple opět počítá s vybranými hosty přímo v kampusu Apple Park, kde proběhne i osobní sledování keynote. To naznačuje, že Apple chce WWDC 2026 pojmout nejen jako online událost, ale i jako návrat k většímu komunitnímu zážitku.

A co je na celé akci nejdůležitější? WWDC 2026 má být místem, kde Apple představí iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a další systémy a především také novou generaci Siri, která má být výrazně chytřejší, více konverzační a podle dostupných informací se bude blížit tomu, co dnes známe jako ChatGPT. To zároveň znamená i jednu podstatnou věc – iOS 27 nebude jen o jednotlivých funkcích, ale o širší změně toho, jak iPhone vůbec pracuje s umělou inteligencí. A právě WWDC má být moment, kdy Apple ukáže, jak hluboko tuhle změnu pustí do celého systému.

