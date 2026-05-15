Strava nově podporuje měření tepové frekvence z AirPods Pro 3

Strava zase pár zajímavých funkcí, které v praxi ukazují, jak moc se z jednoduché sportovní aplikace stává komplexní tréninkový nástroj. Pro fanoušky Apple produktů je pak stěžejní to, že nově umožňuje propojení se AirPods Pro 3, které dokážou během aktivity posílat data o srdečním tepu přímo do aplikace. Tato sluchátka totiž disponují senzory, které právě monitoring tepové frekvence umožňují. V praxi to znamená, že pokud běháte nebo jezdíte na kole s iPhonem a AirPods v uších, Strava si umí vzít tep přímo odtud a zobrazit ho v reálném čase. Není tedy třeba disponovat chytrými hodinkami či třeba hrudním pásem.
Pro běžného uživatele je to hlavně o pohodlí. Kdo nechce nosit hrudní pás nebo spoléhat jen na hodinky, má teď další možnost, jak si hlídat tep bez extra vybavení. A kdo už Apple Watch má, může klidně kombinovat víc zdrojů dat, což může zpřesnit výsledky. Vedle toho Strava dál rozšiřuje seznam sportů, které umí sledovat. Nově přidává třeba basketbal, volejbal, tanec nebo padel a celkově se dostává na 52 aktivit. Je vidět, že už nejde jen o běh a cyklistiku, ale o širší pohled na pohyb obecně.
Do toho přichází i nové tréninkové funkce jako například týdenní doporučení aktivit, predikce tempových zón nebo audio pokyny při běhu. Testuje se i tzv. Muscle Map, která má ukázat, jaké svalové skupiny člověk při cvičení zatěžuje. Strava se tedy evidentně snaží ještě víc propojit data, která uživatelé stejně generují, a dát jim z toho trochu lepší přehled o tom, jak trénují. A to je v praxi asi nejdůležitější posun celé aktualizace.