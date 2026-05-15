Stačilo otevřít web a byl problém. Apple rychle opravuje chyby v Safari

Apple sice u svých aktualizací často mluví hlavně o nových funkcích, ale čas od času vydá update, který je důležitý z úplně jiného důvodu. A přesně to je případ Safari 26.5, který sice na první pohled nepřináší nic, co byste si okamžitě všimli, ale ve skutečnosti řeší poměrně zásadní bezpečnostní problémy.
Oprava chyb, které mohly sahat na vaše data
Apple tentokrát zveřejnil kompletní seznam bezpečnostních oprav a není zrovna krátký. Safari 26.5 totiž opravuje zhruba dvě desítky zranitelností v jádru WebKit, což je technologie, na které celý prohlížeč stojí.
A právě tady jde do tuhého. Některé z těchto chyb totiž mohly umožnit speciálně upraveným webovým stránkám obejít bezpečnostní pravidla, případně dokonce zpřístupnit citlivá uživatelská data. Jinými slovy, stačilo otevřít škodlivý web a problém byl na světě.
Hrozily pády i zneužití obsahu
Vedle úniku dat Apple řešil i další nepříjemnosti. Některé chyby mohly způsobit pády Safari nebo celého procesu při načítání konkrétního obsahu. Typicky šlo o problémy s pamětí nebo špatně ošetřenými vstupy, což jsou přesně ty věci, které útočníci rádi zneužívají. Do seznamu oprav se dostal i problém ve WebRTC, tedy technologii používané například pro videohovory přímo v prohlížeči. I tady mohlo dojít k nečekanému pádu aplikace.
Nenápadný update, který se vyplatí nepodcenit
Safari 26.5 je dostupné pro macOS Sonoma a macOS Sequoia a jak už to u podobných aktualizací bývá, Apple sice nehlásí, že by byly chyby aktivně zneužívány, ale to neznamená, že k tomu nemohlo dojít.
Právě naopak. Tyhle „tiché“ bezpečnostní záplaty bývají často důležitější než velké novinky, protože řeší věci, které běžně nevidíte, ale o to víc vám můžou znepříjemnit život. Pokud tedy máte kompatibilní Mac, dává tentokrát aktualizace smysl víc než kdy jindy. Ne kvůli novým funkcím, ale kvůli klidu.