Apple chystá průlomový iPhone bez rámečků, ale má to háček

Kolem výročního iPhonu k 20. narozeninám začíná být čím dál rušněji, ale tentokrát přichází zprávy, které ten dosavadní hype lehce brzdí. Nový report z dodavatelského řetězce totiž naznačuje, že extrémně ambiciózní displej bez rámečků nemusí být při premiéře úplně bez chyb.
Podle informací z Koreje má Apple skutečně chystat displej, který se ohne ze všech čtyř stran a vytvoří dojem telefonu tvořeného jedním kusem skla. Přesně to je ostatně dlouhodobý cíl Applu – zařízení, které působí jako „single slab of glass“. Jenže jak už to tak bývá, realita může být o něco složitější.
Report původně poměrně otevřeně mluvil o tom, že Apple je ochotný u modelu pro rok 2027 přijmout určitý kompromis, konkrétně v podobě možného zkreslení obrazu na zakřivených hranách. Tahle formulace ale byla později upravena a zmizela. Místo ní se teď mluví opatrněji jen o „možnosti zkreslení“, což sice zní méně dramaticky, ale významově to vychází dost podobně.
Technicky za tím stojí použití OLED panelu s katodovou vrstvou ze slitiny hořčíku a stříbra. Právě tahle kombinace má umožnit extrémní zakřivení displeje, jenže zároveň může způsobovat nižší jas nebo drobné deformace obrazu v místech, kde se panel ohýbá. Jinými slovy, Apple se zřejmě pohybuje na hraně toho, co je dnes technologicky možné.
Zajímavé ale je, že řešení už má být na stole. O rok později, tedy v roce 2028, má Apple přejít na pokročilejší materiály v podobě IZO elektrod, které jsou transparentnější a měly by výrazně omezit zkreslení, zlepšit jas i snížit zahřívání displeje. Přesně zapadá do strategie, kterou Apple používá poměrně často – první generace přinese velkou změnu, druhá ji dotáhne. Do celé skládačky zapadají i dodavatelé. Samsung Display a LG Display už se podle všeho připravují na výrobu těchto panelů, což naznačuje, že projekt je mnohem dál, než by se mohlo zdát.
Otázkou pak zůstává, jak Apple celý model vlastně pojmenuje. Zda půjde o samostatný jubilejní iPhone, nebo se tyto technologie objeví v řadě Pro, tedy třeba jako iPhone 20 Pro. Ve výsledku je to ale spíš marketing než cokoliv jiného. Podstatnější je něco jiného. Pokud se tyto informace potvrdí, čeká nás iPhone, který bude designově úplně jinde než cokoliv, co Apple doposud představil. Jen je potřeba počítat s tím, že první generace může být tak trochu „beta verzí“ něčeho, co bude dávat dokonalý smysl až o rok později.