Jak při hobby běhu využít chytré technologie naplno

Běh už dávno není jen o teniskách a stopkách. Dnešní chytré technologie dokážou z obyčejného večerního klusu udělat mnohem bezpečnější, přehlednější a často i zábavnější aktivitu. A nejde jen o profesionální sportovce. Právě hobby běžci dnes z moderních funkcí těží možná nejvíc, protože jim pomáhají lépe rozumět vlastnímu tělu, nepřepálit tempo a zároveň mít větší pocit bezpečí při běhání venku, hlavně večer nebo v méně frekventovaných místech.
Velkou roli v tom hrají zejména Apple Watch a iPhone. Kombinace těchto zařízení dnes zvládne sledovat překvapivé množství dat, která ještě před pár lety vyžadovala drahé sportovní vybavení.
Apple Watch už dávno nejsou jen krokoměr
Mnoho lidí stále vnímá chytré hodinky hlavně jako zařízení na notifikace. Ve skutečnosti ale umí moderní generace Apple Watch při běhu měřit obrovské množství údajů. Samozřejmostí je tempo, vzdálenost, převýšení nebo tepová frekvence. Tím to ale zdaleka nekončí.
Chytré hodinky (a nemusí jít nutně jen o Apple Watch) dokážou sledovat kadenci běhu, délku kroku, vertikální oscilaci i dobu kontaktu chodidla se zemí. To jsou údaje, které hobby běžci dříve prakticky vůbec neřešili, přitom právě ony často napoví, proč člověk při delším běhu ztrácí energii nebo proč ho po doběhu bolí kolena.
Velmi užitečné je také sledování tepových zón. Mnoho začátečníků totiž běhá zbytečně rychle a paradoxně si tím zhoršují kondici. Apple Watch dokáží upozornit, že už běžíte příliš intenzivně, a pomohou držet tempo, při kterém tělo skutečně buduje vytrvalost. Pokud člověk běhá pravidelně, začne si časem všímat i dlouhodobých trendů. Hodinky umí ukázat regeneraci, kvalitu spánku nebo změny klidové tepové frekvence. A právě tady začíná být chytrá elektronika opravdu zajímavá. Často totiž poznáte přetížení nebo začínající únavu ještě dřív, než ji sami fyzicky pocítíte.
Fotogalerie
iPhone jako běžecký trenér i deník
Samotné hodinky jsou jen část celé skládačky. Obrovskou roli dnes hrají také běžecké aplikace na iPhonu. Velmi populární jsou například Strava, Nike Run Club nebo Adidas Running. Každá z nich funguje trochu jinak. Některé se zaměřují hlavně na statistiky a komunitu, jiné spíš na motivaci nebo tréninkové plány. Třeba Nike Run Club nabízí velmi povedené audio tréninky, které dokážou hobby běžce příjemně vést během celého běhu. Strava zase výborně funguje jako běžecký deník a motivace díky segmentům a přehledům výkonu.
Fotogalerie #2
Velkou výhodou dnešních aplikací je také automatická synchronizace. Vyběhnete, doběhnete domů a všechna data už na vás čekají v telefonu včetně mapy trasy, mezičasů nebo grafu tepové frekvence.
A pokud člověk používá kvalitní běžecké boty, začíná být sledování výkonu ještě zajímavější. Právě kombinace vhodných bot, rozumného tempa a dat z hodinek často pomůže odstranit typické začátečnické chyby.
Bezpečnost při večerním běhu
Jedna z nejpraktičtějších oblastí, kde chytré technologie opravdu dávají smysl, je bezpečnost. Hlavně při nočním nebo ranním běhu. iPhone dnes nabízí funkci Doprovod v aplikaci Zprávy. Funguje jednoduše. Vyberete kontakt, nastavíte cíl a telefon automaticky sleduje, zda jste dorazili v pořádku. Pokud se zastavíte na delší dobu nebo se něco stane, druhá osoba dostane upozornění včetně vaší polohy a stavu baterie telefonu.
Fotogalerie #3
To může znít nenápadně, ale při večerním běhu mimo centrum města jde o překvapivě uklidňující funkci. Zvlášť když člověk běhá sám.
Další užitečnou funkcí je sdílení polohy přes aplikaci Najít nebo přímo v iMessage. Rodina nebo partner tak mohou vidět, kde se právě nacházíte. A v případě pádu dokážou Apple Watch automaticky detekovat tvrdý náraz a nabídnout přivolání pomoci.
Praktické jsou i kvalitní běžecké čelovky. Dnešní lehké LED čelové svítilny už nejsou jen vybavením pro ultramaratonce. Při běhu po cyklostezce, lesní cestě nebo okrajem města výrazně zvyšují bezpečnost a zároveň pomáhají lépe vidět nerovnosti terénu.
Technologie pomáhají i s výživou
Běh ale není jen o kilometrech. Velkou roli hraje také regenerace a výživa. A právě tady se často ukazuje, že mnoho hobby běžců podceňuje základní věci jako příjem energie, pitný režim nebo dostatek bílkovin. Velmi populární jsou v Česku například Kalorické Tabulky. Aplikace umožňuje zapisovat jídlo, sledovat příjem kalorií i poměr živin a propojit data s Apple Zdravím.
Fotogalerie #4
Člověk pak najednou vidí zajímavé souvislosti. Třeba že po dlouhém běhu přijímá málo sacharidů, nebo že má během týdne výrazně vyšší energetický výdej, než si původně myslel.
Pro hobby běžce přitom nejde o žádné extrémní dietní plánování. Často stačí jen základní přehled o tom, jestli tělo dostává dostatek energie na regeneraci. Pomoci může i správně zvolená sportovní výživa, iontové nápoje nebo jednoduché běžecké gely pro delší trasy. A právě propojení dat z hodinek, aplikací a jídelníčku dnes umožňuje sledovat běhání mnohem komplexněji než dřív.
Technologie samy za vás běhat nebudou
Přes všechny chytré funkce ale platí jedna důležitá věc. Technologie jsou pomocník, ne náhrada zdravého rozumu. Hodinky vám sice ukážou přesné tempo, ale samy nepoznají, že jste po náročném dni psychicky vyčerpaní. A aplikace sice doporučí ideální tepovou zónu, ale nenahradí radost z obyčejného běhu bez sledování výkonu.
Právě v tom je ale dnešní kombinace iPhonu, Apple Watch a chytrých aplikací nejsilnější. Nevnucují profesionální přístup. Jen pomáhají běhat pohodlněji, bezpečněji a často i s větší motivací. A pro hobby běžce je to možná přesně to nejdůležitější.