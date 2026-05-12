Rozjarený víkend v iStores prinesie 3 dni plné zliav na Apple zariadenia aj príslušenstvo

Tiskové zprávy
J. Jiří Filip
Komerční sdělení: Od piatka 15. mája do nedele 17. mája čaká na zákazníkov v iStores špeciálna akcia Rozjarený víkend. Počas troch dní môžete získať obľúbené Apple zariadenia, príslušenstvo aj produkty pre domácnosť za zvýhodnené ceny – online aj vo všetkých predajniach iStores na Slovensku. 

V ponuke nájdete aj najnovšie modely iPhone, MacBook, iPad či Apple Watch, ale aj AirPods a štýlové príslušenstvo. Medzi najvýhodnejšie víkendové ponuky patria napríklad:

  • iPhone 17 už za 888 € 
  • MacBook Air 13″ M4 za 899 € 
  • iPad Air 11″ M3 za 495 € 
  • Apple Watch Series 11 za 419 € 
  • AirPods (4. generácia) za 125 € 
  • Harman Kardon GO+ Play za 279 € 
  • projektor XGIMI Halo+ GTV za 599 € 

Počas víkendu môžete využiť aj obľúbené služby, ktoré robia nákup ešte pohodlnejším. Samozrejmosťou je možnosť nákupu na splátky, výkup starších zariadení, doručenie zadarmo pri objednávkach nad 50 € alebo zrýchlené vyzdvihnutie v predajni už o hodinu pri dostupnosti tovaru na sklade. 

Kompletnú ponuku akcie Rozjarený víkend nájdete na www.istores.sk/vikend, rovnako tak vo všetkých 16 predajniach iStores po celom Slovensku.

